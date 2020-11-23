超亂香閨照曝光　高嘉瑜自曝有「囤物症」、看醫生也沒用

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媒體詢問有沒有考慮找人來打掃？高嘉瑜說，有人建議我買掃地機器人，但是房間實在太亂，現在連掃地機器人都沒地方可以活動，如果找人來整理也找不到收納的空間，東西只能一直堆積。
關於網友質疑涉嫌隱瞞停車位，高嘉瑜解釋說，一切都是依據「公職人員財產申報法」申報，停車位也是包含在建物中，沒有獨立產權，是公設的一部分，都合法申報，沒有漏報。對於購買房價，她表示，每坪均價51~57萬上下，實價申報都可以查得到，我買的價格沒有比較便宜，用2年後成屋最高價來比較，很明顯是惡意帶風向、混淆視聽。
對於租屋又貸款2000多萬房貸，引發爭議？高嘉瑜說，從大學開始工作，非常清楚租屋族辛苦的地方，租了10年之後東西那麼多，因為擔心房東不租房子，東西沒地方擺，所以才會買了房子，但是買房子之後又發現沒時間搬家、整理，只怪自己當初沒想清楚，他強調一切都是合法申報，這件事被媒體報導了一個星期實在太跨張。媒體詢問會對一直質疑她房產有問題的網友去提告嗎？高嘉瑜表示，也不知道網友是誰，所以不會去提告。
媒體追問房間找衣服有發現蟑螂嗎？高嘉瑜說，房間那麼亂反而比較好找衣服，找衣服時沒有看到蟑螂，但是有看到壁虎，每一樣物品都捨不得丟，每件衣服都是很喜歡才會購買，她自曝曾因為囤物症去求助醫生，但是醫生說不需要自療，「丟掉就好」。高嘉瑜說，人生就是要有捨有得，要檢討如何把房子整理乾淨，曾經努力過好好整理，但是卻越整理越亂，最後只好放棄。