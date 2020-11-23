美官員神秘訪台落地檢驗 陳時中稱：我不需要知道誰來
美官員神秘訪台落地檢驗 陳時中稱：我不需要知道誰來
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-11-23 11:11:48｜update2020-11-23 11:11:58
昨（22）日一架美國行政專機在傍晚抵台，外傳可能是美國中央情報局（CIA）局長率官員訪台，對此衛福部部長陳時中今（23）早赴立法院備詢前證實此事，陳時中提到，他們是專機來台，有掌握相關行程。
至於各界關注的，美國官員檢疫流程，陳時中提到，他們所有人都有檢附PCR陰性檢驗報告，且專機來台，也有做落地檢驗，停留時間大概只有這兩天，只要檢驗陰性就可以了。而對於來台的美國官員是誰？衛福部是否有掌握，陳時中則回應，事前就知道有這樣的行程，外交部有來通知，但對於官員到底是誰，陳時中直言：「我不需要知道是誰，我只需要知道重要性是外交部認可的，有符合防疫計畫要求就可以了」。
至於美國官員來台，衛福部是否全程派人員跟從，陳時中則回應，機場檢疫我們有派員，剩下是外交部負責。
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