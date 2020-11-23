量販店的麵包到底誰在買？「這族群」最喜歡：不難吃又俗

麵包是許多人早餐的首選，除了到一般烘焙坊購買外，如今四大超商、大賣場與超市的選擇也相當多元。然而，近日有網友就好奇在PTT提問「量販店的麵包是誰在買？」結果不少網友都直說自己會買單，更透露，其實會買的原因不外乎是價格便宜，且口味不難吃，是喜歡「打烊撿便宜的人」的最愛。

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原PO在PTT八卦板發文詢問大家「全聯、家樂福之類的量販店麵包都是哪些人在買阿？」他認為，要比好吃比不上麵包店，比便宜也沒有比小七、全家便宜到哪去，並好奇「那請問這些量販店麵包都是哪些人在買的呢？」

▲有網友好奇提問「量販店的麵包是誰在買？」結果不少人都直說自己會買單，更透露，其實會買的原因就是價格便宜、口味不難吃，是喜歡「打烊撿便宜的人」的最愛。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友紛紛留言「老人」、「打烊撿便宜的人」、「我爸也是愛買家樂福麵包」、「我啊！以前都跟我爸買家樂福的，我其實覺得還蠻好吃」、「重點是很便宜哈哈哈，我爸又超愛去家樂福」、「小7一個35以上，大賣場平均一個大概20左右」、「特價時段比小7便宜超多吧！」「特價下去一個不到15元，偶爾會買」、「經過順便買來當明天早餐」；不過，也有人直指「每間差很多，好吃的店CP值不錯」。

而綜合網友意見，會買量販店麵包的族群不外乎就是「長輩」、「主婦婆媽們」以及「喜歡打折的人」，甚至還有懶得特別去麵包店購買的「過路人」。（編輯：許苡晴）