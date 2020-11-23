12星座「本周運勢」出爐！獅子有意外之財、魔羯桃花運旺

很快地，又迎來新的一周，上周運勢不佳的人也別氣餒，本周又是新的開始、新的氣象，風水總是輪流轉的！知名命理老師艾菲爾今（23）日稍早就公布了12星座本周運勢吉凶，趕快來看看自己的運勢是如何吧！

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白羊座

在守護星順行時，生活中浮現各種機會和貴人，只要你願意把握，便有好運發生。這是一個在生活當中應該主動積極的時候，保持樂觀與自信態度，這是吸引力法則中最重要的部分。關於愛情，冬天的桃花運是非常繽紛的。





金牛座





最近你把生活中的重心都在自己的事業與工作上，這是一個越努力越容易被看到的時候，所以你的才華與潛能應該全心全意地在工作中發揮。最近你會獲得很多合作邀請和邀約，這是一個團隊力量大於個人力量的時刻。關於你的愛情，情投意合的戀情即將出現。





雙子座





最近的感情運有喜有憂，你越是想投入真愛的緣分，卻偏偏會遭遇到戲劇性的變化。你好不容易以為自己即將可以在感情中安定下來，可是卻事與願違。因為彼此的緣分可能因為意外或突發狀況，導致關係疏遠了。另外，最近體重變胖的部分，可能會是影響你健康的危機。





巨蟹座





最近生活中充滿靈感和想像，這種天馬行空的創作能力，不是沒有目的的想法，而是你對自己生命的熱情回應，如果你最近特別想創作，無論是手繪、攝影、錄下自己的聲音與影像，這都是非常好的事情，這樣源源不斷的靈感甚至能成為你創業和創作的藍圖。



▲知名命理老師愛菲爾今（23）日公布了12星座「本周運勢吉凶」，趕快來看看自己的運勢是如何吧！（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

獅子座





最近你有非常好的偏財運，這股偏財機會是屬於歡樂財、娛樂財、享樂財，當你越開心的時候，你所獲得的偏財機會就越多，所以本周可以前往遊樂園、百貨公司或電影院，在附近的彩券行或禮品店逛一逛，也許會有意外收穫。戀愛與婚姻關係如果卡關的朋友，送給對方一個小禮物，可以幫助你們感情增溫。





處女座





進入初冬時間，你最近會花很多時間在自己家裡，包括照顧家人，或是整理居家環境、布置新家、為新家添購新的電器設備等，這種把生活重心放在居家照顧的感覺其實是很踏實也很甜蜜，喜歡居家生活的你，一定會因此感覺到更溫馨幸福。最近在感情與婚姻中，你要扮演一個服務者的角色，這樣你們的愛才會更和諧。





​天秤座





最近你有很好的正財運和偏財運，但是財運好的時候，也是你最愛消費、購物和買東西的時候。你發現到了月底時，你過去一個月，基本上就是賺多花多的生活模式，感覺收入很多，但實際可以存下來的金錢卻少得可憐。最近如果剛開始一段新戀情的朋友，這段感情也是注定要為此破財的





天蠍座





最近你有很好的財運，這一波財運是屬於工作中的正財機會，尤其有一部分是別人欠你的錢，終於在最近把欠債還清。當你好不容易荷包滿滿時，你千萬不要再傻傻地把錢借出去了。最近你的另外一半，讓你很不放心，你要經常查勤，確定對方的行蹤才好。



▲知名命理老師愛菲爾今（23）日公布了12星座本周運勢吉凶，其中，摩羯座的「桃花運」值得期待。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝自pixabay）

射手座





終於迎來你的生日月，再過生日的這一個月，你的心情和運氣都會是非常棒的，你要好好把握這股愉快的好心情，你做任何事情都能無往不利。特別最近想要求職找工作的朋友，會有貴人幫助你，讓你在面試和求職中特別順利。





魔羯座





最近你的戀愛運、異性緣和桃花運是很值得期待的，你覺得最近心情特別好，生活中的邀約、邀請變得越來越多，你喜歡這種有事情做的感覺，讓你覺得每天都充滿鬥志和活力。最近如果有創業念頭的朋友，你的想法將能順利獲得推廣與執行。





水瓶座





最近你的工作運勢有如鴻運高照一樣，不僅工作表現被人肯定，還會遇到貴人賞識或是加薪機會，想要升官、求學、考試、面試的朋友，最近有得利的機會，可以積極爭取你想要得到的各種資源與職位。不過，你最近愛情不靈光，小心有介入別人感情，或是被人介入感情的桃色糾紛。





雙魚座





最近你的活力、信心和熱情表現，連你自己都發現感覺好像特別快樂、特別開心，做事情也特別順利。你可以感受到自己的運勢翻紅，任何事都順風順水、事半功倍。最近的愛情運勢也可以期待，你會遇到一個非常愛慕你，願意為你死心塌地付出的好情人。（編輯：許苡晴）

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