蔣萬安批持陰性報告入境「違憲」　陳時中無奈：是不得已

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陳時中對此回應，秋冬專案這樣規定，法源依據是傳染病防治法，因為沒有陰性證明，表示有可能有傳染病，為了保護移動安全、國內醫療負荷等，所以訂定這樣的規定，陳時中提到，專家會議討論時，只針對限制國人有各種意見，但對於規定是不是有違憲，在會議中確實沒有人提起，未來合憲不合憲可以跟相關單位來請教。
蔣萬安也進一步追問，因為針對憲法第23條提到，除為防止妨礙他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序，或增進公共利益所必要者外，不得以法律限制之，蔣提到，現行防疫措施，集中檢疫所、居家檢疫等，非不得已才能去動用到「高侵害的手段」，是否現行所有的防疫措施都不可行，才限制回國權利，陳時中也解釋，秋冬專案是因為考慮到這一段時間，歐美整體國外疫情非常強烈，萬一有破口，會因為新冠肺炎傳染力很強，對台灣會造成影響。
陳時中解釋，我希望國人有醫療必要時能回來，是不得已才做這樣的決定，因為考量移動風險，怕對同機的人造成感染風險，第二個，一旦破口形成， 國內醫療量能會負擔不起，另外也考慮到，萬一有相關緊急情況，也願意在醫療協助上讓他們回來，只是希望他們可以取得陰性證明，移動控制疫情比較有幫助。
部分國家不針對無症狀感染者做採檢，陳時中也允諾，會請外館調查，沒有辦法提供的單位，國人要返台前就不用檢附陰性報告，但進來要自費採檢，還是會讓他們可以登機回來，只是航班上要跟其他旅客做區隔。
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