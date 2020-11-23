美11月增逾300萬例！感恩節將至 佛奇：拜託先評估風險
美11月增逾300萬例！感恩節將至 佛奇：拜託先評估風險
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-23 12:12:28
美國的新冠肺炎疫情仍未減緩，截至台灣時間 23 日中午，已有 12226643 人感染、 256745 人死亡。從美國約翰斯霍普金斯大學（ Johns Hopkins University ）的統計數據來看，美國光 11 月在 1 日至 22 日期間，新增確診個案就超過 300 萬例，相當驚人。美國國家過敏與傳染病研究院院長佛奇( Dr. Anthony Fauci )警告，隨著感恩節假期即將來臨，大量的出遊、返鄉人潮恐加速疫情惡化，呼籲國人應確實地進行風險評估，讓自己和家人免於病毒威脅。
據《 CNN 》等外媒報導，在美國現在累計的病例中，約有 1/4 都是在 11 月通報，使得本月成為美國爆發疫情以來，新增最多確診的月份，截至上週末，美國的單日新增病例數就比前一週上升了約 25% ，這意味著接下來幾週醫院會湧入更多住院和死亡病患。佛奇和其他衞生專家近日接連發出警告，目前全美幾乎所有州都成為疫情熱點，外出、小型室內聚會都存在染疫風險。佛奇接受美國《 CBS 》的節目《面對全國》（ Face the Nation ）訪問時提到，要來的感恩節假期預計將有 5000 萬的美國人外出旅行，儘管航空公司竭力做好防疫措施，仍難以壓制病毒藉人群擴散。
佛奇擔憂的表示，若是人們堅持忽視疾控中心的警示，那可以預見病例將在感恩節過後的數週內激增，緊接著進入 12 月，寒冷天候加上耶誕假期，疫情恐怕會出現新一波高峰，將全國置於非常危險困難的境地，呼籲民眾一定要審慎評估風險。
佛奇強調，每個家庭都不一樣，每個人的風險承受能力也都不同，在享受家庭溫馨團聚時光前，請好好想想，家中是否有老年人、慢性病者，或是有成員正在接受化療等會削弱免疫系統的治療，他們的抵抗力特別弱，一個不小心就可能感染致命病毒。
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