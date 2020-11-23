秋鬥遊行點名下台負責 蘇貞昌：對人民訴求會仔細聆聽
秋鬥遊行點名下台負責 蘇貞昌：對人民訴求會仔細聆聽
記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-11-23 12:30:26
以「反毒豬、反雙標、反黨國」作為主訴求的秋鬥遊行，昨(22)日吸引超過5萬人在總統府前集結，要求總統蔡英文撤回萊豬進口行政命令、行政院長蘇貞昌下台負責，蘇貞昌今(23)日上午前往龍華科大參訪回應，對於人民訴求都非常仔細聆聽，也會蒐集各方意見，他同時喊話藍營立委不要再繼續杯葛，讓他有機會上台對人民報告。
蘇貞昌針對秋鬥遊行被點名下台表示，不管人民的訴求為何，政府都非常仔細地聆聽，對於昨天很多訴求，各部會都已經有回應，也會繼續蒐集各方意見，盤整後會適時向各界報告。關於國民黨想要找蔡總統辯論美豬議題，蘇貞昌指出，行政院長到立法院報告並答詢，詢答就是最好的辯論，這是憲法規定，但國民黨立法委員阻擋了11次，使得這個程序沒有辦法進行，實在是很可惜，希望國民黨立委不要捨近求遠，另立其他的要求；他同時強調，在立法院做施政報告，回答立委的質詢，都是透過對國會的報告，讓人民知道，希望國民黨的立法委員不要再阻擋，讓行政院長上台對人民報告，人民就更容易知道。外傳印太司令部情報處處長昨晚低調抵台，蘇貞昌未正面回應，僅表示在蔡總統領導下，台美關係愈來愈好，高級官員互動頻繁，台灣代表團也在美國開會，美國很多官員相繼來台，很多事情都要做準備，就像餐廳也要把它準備好，好菜一道一道端出來，準備好的時候會向國人同胞報告。