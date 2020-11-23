拉攏時力為市長選舉？蔣萬安：有好的議題不分朝野都合作
拉攏時力為市長選舉？蔣萬安：有好的議題不分朝野都合作
記者吳承翰/綜合報導
calendar_today2020-11-23 12:46:26
立法院國民黨衛環委員會召委蔣萬安近日與時代力量立委陳椒華、王婉諭法案合作頻頻，藍營內部人士解讀蔣是黨內最有機會參選2022台北市長選舉的人，他跨出同溫層的舉動有助於拓展票源。今（23）日蔣萬安受訪時說「完全沒有這樣的考量。」蔣萬安表示，身為委員會召委，其他立委只要有好的提案，不分執政黨、在野黨，他都願意排案討論，
今年下半年立法院第二會期，因含有萊克多巴胺的美豬即將在明年元月一日開放進口，制定配套政策的壓力都落在衛環委員會跟經濟委員會上。由於民進黨國會多數，在衛環委員會的人數也幾乎是國民黨團的兩倍，選召委時，蔣萬安曾積極拉攏王婉諭，當時王婉諭不管投蔣萬安、或投給自己，都能確保國民黨團有一席召委，但王卻選擇投給民進黨的洪申翰，讓有機會穩上的蔣萬安不得不抽籤，有1/3的機會被濾掉。蔣萬安表示，總統蔡英文開放萊豬後，衛環委員會顯得格外重要，除此之外還有健保費率調漲、勞保年金改革等重大議題，當時是「手氣好」才抽中召委，他受訪時刻意淡化當時沒獲得王婉諭支持的環節，強調「身為召委，只要議題、法案，對民眾有利的我都會排，也歡迎不分黨派的立委來告訴我要排哪些法案。」而萊豬不到40天就要開放，我方卻還沒派人實地查廠，蔣萬安表示如果不查廠就開放，惡例一開，未來台灣要進口其他國家的肉品，都會被用各種理由阻撓。蔣萬安說「實際作業流程至少30天到40天，看了回來要報告審核，符合規定才能進口 ，最起碼依法要做的，不能因為任何理由去違法開放」。