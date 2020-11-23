少女及50歲男子遭鹽酸溶屍、水泥封桶 5嫌收押1少年收容
少女及50歲男子遭鹽酸溶屍、水泥封桶 5嫌收押1少年收容
文／中央社
calendar_today2020-11-23 13:30:33｜update2020-11-23 13:56:43
（中央社記者趙麗妍台中23日電）50多歲男子及3年前遭通報失蹤的16歲少女，疑因債務糾紛遭殺害，凶嫌以鹽酸溶屍，再用水泥將屍體封入桶中，丟棄在台中、苗栗山區，警方先後逮捕6嫌，5人聲押獲准，1少年收容。
台中市發生2死桶屍命案，警方調查，被害人和犯罪集團有債務關係，犯罪集團將2人殺害後裝入桶子中丟棄山區。警方日前接獲情報，上週前往苗栗、台中山區分別挖出2具桶屍，經查身分為50多歲的男子以及106年遭家屬通報失蹤協尋的16歲少女。
警方初步調查，兩具遺體為不同案件，但均為同一夥人下的毒手，警方在挖出2具桶屍後，發現屍體遭淋上鹽酸、灌入水泥，屍體面目全非難以辨識，手法相當凶殘。
犯罪集團有2名成員先後因其他案件遭警方逮捕，其中有人因良心不安，透露了桶屍案情，警方積極調查偵辦，再循線逮捕其他4人，先後移送檢方偵辦，徐姓主嫌上週遭聲押獲准，其他4嫌也遭收押，另1少年收容。警方初步調查了解，此犯罪集團主要吸收台中地區的中輟生，討債為主要收入來源。遭殺害男子及少女疑因分別欠下債務遭催討，遭殺害後被裝桶丟棄山區。相關確切案情警方持續擴大偵辦。