中捷試營運斷軸意外　議員批罔顧安全

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蔡耀頡不滿，列車故障竟是總經理臨時派員到軌道推車，值班人員、廠商、駐點人員戴了工程帽就下去推車，毫無安全性可言，難道中捷沒有專責的任務編組人員待命，處理臨時狀況嗎？
蔡耀頡直言，此次事件凸顯台中捷運公司完全沒有內控機制，當初聘任而來的專業人員幾乎沒有功能，整起意外事件看不出中捷公司的專業性，只看到川崎公司不斷抱歉，往後營運若有問題是否通通都川崎扛？
江肇國指出，試營運測試的項目應包含開關站作業、旅客服務、遺失物處理、人潮管制、票證作業、末班車作業、端點清車以及緊急應變等，而非無視車廂與軌道的疑慮，將市民的安全也列作試營運的試驗項目。
賴佳微表示，中捷於21日中午11點57分發生重大故障，而盧市長卻在事發隔天中午才在臉書發布停止試營運的消息，質疑市長完全處在狀況外。甚至，車輛故障原因及安全性皆尚未釐清，盧市長就已經喊出月底復駛，痛批這是不負責任的做法。
張家銨要求，市府應主動通報國家運輸安全調查委員會（簡稱運安會）詳細調查肇事原因，在無法確保安全無虞的前提下，不應貿然恢復營運。
盧秀燕提到，列車21日發生異常事件，當下交通局已立即回報，她也指示相關局處和中捷立刻督導找出原因，第一，台中捷運有自動停駛功能，一旦偵測到任何問題，列車即會停駛；第二，她也到中捷公司視察，實地了解原因；第三，市府將要求廠商確保所有列車安全無虞才會通車，一定以市民安全為優先。
交通局長葉昭甫說明，由於中捷是全自動無人駕駛系統，只要發現列車異常，系統會以安全考量立即煞車，讓相關人員能夠即時進行故障排除；此次列車故障處為第17列車廂「電聯車車廂間半永久連接器牽引裝置軸心」斷裂，目前都還在保固期，廠商正努力檢測修復中，相關檢修會提出報告，市府會將結果向外界報告。
中捷公司說，各列車檢測作業完成後，川崎重工必須立即簽認個別檢測報告，若全車隊檢測及運轉測試皆正常，在符合安全最高原則下，最快11月30日後評估恢復試營運；若連結器牽引裝置軸心有瑕疵，將等備品到貨及更換進度，再決定恢復試營運時程。