許富凱送別哭斷腸　方馨義氣陪伴

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許富凱送別哭斷腸　方馨義氣陪伴

記者吳雨婕/綜合報導

calendar_today2020-11-23 13:35:00｜update2020-11-23 13:50:49

許富凱、方馨合體拍攝歌曲《雨傘情》MV。（圖／凱聲影藝提供）
▲許富凱（右）、方馨合體拍攝歌曲《雨傘情》MV。（圖／凱聲影藝提供）
許富凱相隔2年，推出揪心新歌《雨傘情》，詮釋黃乙玲的經典歌曲，日前他趕工拍攝MV，而他這回不再只是對嘴入鏡，親自擔綱男主角演出，更邀來本土劇天后方馨助陣主演，2人結識8年擁有好交情，她開玩笑說：「其實最大心願是想合唱一首歌，只能先一步一步來，下次可能有機會可以唱一句。」
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呼應歌曲的離愁氛圍，MV劇情以離世告別作為倒敘主軸，方馨實力派的演技讓人看得入迷，許富凱歷經戲劇演出後，演技進步許多，其中一幕他全身黑西裝、前往送行的哭戲，情緒一次到位，完全哭到無法自拔，幾近哭斷腸感動了片場所有人，他謙虛的說：「要歸功於前一陣子拍的戲，在裡頭需要很多情緒很重的哭戲，在那時候抓到了一些哭戲的訣竅，這次雖然一次成功，但要如何哭得動人也是一門學問，對哭戲還是會有點恐懼。」 
生離死別是人生必經過程，33歲的許富凱如今懂得隨心，也更珍惜與家人親友的相聚，他談到自己的體悟：「出道至今，年紀越長，經歷這樣的事情也越來越多，尤其外婆對我來說，那是很深的死別，一定要將這些離開我們的人記在心裡一輩子，但難過只能一下，因為未來生活依舊要過，記著他們的好往前走，才對得起祂們。」
▲許富凱、方馨合體拍攝歌曲《雨傘情》MV。（圖／凱聲影藝提供）
▲▼許富凱（上圖、下圖右）在《雨傘情》MV中哭斷腸。（圖／凱聲影藝提供）
▲許富凱、方馨合體拍攝歌曲《雨傘情》MV。（圖／凱聲影藝提供）
 
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