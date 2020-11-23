許富凱送別哭斷腸　方馨義氣陪伴

許富凱相隔

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年，推出揪心新歌《雨傘情》，詮釋黃乙玲的經典歌曲，日前他趕工拍攝MV，而他這回不再只是對嘴入鏡，親自擔綱男主角演出，更邀來本土劇天后方馨助陣主演，2人結識

8年擁有好交情，她開玩笑說：「其實最大心願是想合唱一首歌，只能先一步一步來，下次可能有機會可以唱一句。」

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生離死別是人生必經過程，33

歲的許富凱如今懂得隨心，也更珍惜與家人親友的相聚，他談到自己的體悟：「出道至今，年紀越長，經歷這樣的事情也越來越多，尤其外婆對我來說，那是很深的死別，一定要將這些離開我們的人記在心裡一輩子，但難過只能一下，因為未來生活依舊要過，記著他們的好往前走，才對得起祂們。」