與蘇貞昌互動少？鄭文燦回媒體：你們想做的題目沒發生
與蘇貞昌互動少？鄭文燦回媒體：你們想做的題目沒發生
記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-11-23 13:42:37
昨(22)日登場的秋鬥遊行，超過5萬人上街提出「反毒豬、反雙標、反黨國」訴求，要求行政院長蘇貞昌下台負責，被外界點名接閣揆呼聲頗高的桃園市長鄭文燦今(23)日上午陪同蘇貞昌共同出席龍華科技大學揭牌活動時表示，尊重各方表達意見的權利，並強調自己「支持蘇院長帶領台灣往前衝。」
會後媒體問到鄭文燦與蘇貞昌兩人在活動上互動似乎不多，鄭文燦回應表示，剛剛跟院長聊到台灣的技職教育優化計畫做得很好，目前台灣產業提升很重要，因為KPI指標都很高，培養了很多的工程師，鄭文燦認為蘇院長做得非常好，活動中他和蘇也聊到，「雖然會有很多人想要去挑撥、分化，但不會構成我們繼續往前衝的動力，沒有問題。」媒體追問是否覺得蘇被抹黑？鄭還特別對媒體表示，「你們想做的題目沒有發生啦！」對於外界認為政院支持桃園軌道建設，蘇貞昌對桃園疼愛有加，鄭文燦表示，新北市也是受到蘇揆幫忙，先核定了萬大線，現在才要整理龜山棕線，明年龜山線核定的時候會和蘇一起來龍華科大宣布。