婆媳問題「第一關鍵」是先生！呂秋遠籲媳婦們：為自己活

今（2020）年8月9日，台北市一名36歲張姓女子被丈夫發現陳屍家中，而張女的家人卻完全不知情，直到張女生前在臉書最後一篇貼文「我的婆婆殺了我」曝光後，身亡消息才被爆出，此事件至今仍廣受各界熱議。而面對婆媳相處問題，知名律師呂秋遠也在臉書發文直指，「面對婆媳議題，第一個關鍵點是先生，這已經是不爭的事實」，同時更呼籲各位媳婦們「為自己活，別為別人死。」

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呂秋遠表示，一開始結婚就與公婆分居，可以解決80％的爭議，否則婆婆心裡有事就找他談天，直到月出東山才會滿臉抱歉，告訴你怎麼度過這一天。如果無法分居（雖然也無法想像為何無法），那麼重點就必須要把所有的重責大任放在先生身上，所有的錯，都要他扛。畢竟同住一起，住的是公婆的家、陪的是公婆的兒子、養的是公婆的孫子，先生得付出的一切，當然要比分居多。

而若是「不與公婆分居、先生也是媽寶，那該怎麼辦？」呂秋遠說，那就是立志當「黑化惡媳」而已，婆婆一句，我們頂十句；先生沒半句，我們當他死死去。「該吵要吵、該鬧要鬧、該離婚就離婚，就算暫時不離婚，只要蒐證齊全，小孩帶回娘家也剛剛好。但，就是不要忍。忍，會出內傷的，幹麻要讓自己氣死驗無傷？死了，就是別人在說話，到時候為自己辯駁兩句都不行，難道還要家人去觀落陰？」



▲呂秋遠臉書全文。（圖／翻攝自呂秋遠臉書）

呂秋遠接著提及，結婚以後，又有孩子，如果死亡，所有財產的法定繼承人就是配偶與小孩，小孩的親權也會自動落到配偶手裡。這時候，你累垮了，就有別的女人會去花你的錢、住你的家、打你的小孩、睡你的老公。他並直問「死了幹嘛？自己的問題倒是解決了，但是留下來的問題呢？當然，死了也不必在意了，但這是自己想要的結果嗎？」





此外，呂秋遠更呼籲大家，「我們還有自己，現在只是命運要我們學習新的課程而已，不要怕，真正的犀利就是我們可以勇敢做自己。不要讓那些傷害我的人繼續控制你，讓他們影響你的心情，讓他們破壞你的快樂，甚至讓他們扭曲你的性格。所以，婚姻真的走不下去，重要的是好好照顧自己。撐不下去的時候，想想總有路可以走，不能離，可以走，但是別放棄了自己。如果你還記得，8月9日活著的婆婆與死去的媳婦，請別忘記這篇文章的內容，為自己活，別為別人死。」（編輯：許苡晴）