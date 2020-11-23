全美音樂獎得獎名單出爐！他與泰勒絲並列大贏家

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全美音樂獎得獎名單出爐！他與泰勒絲並列大贏家

記者吳雨婕/綜合報導

calendar_today2020-11-23 15:07:32

威肯（左圖）、泰勒絲並列本屆全美音樂獎大贏家。（圖／環球提供）
▲威肯（左圖）、泰勒絲並列本屆全美音樂獎大贏家。（圖／環球提供）
2020 全美音樂獎（American Music Awards，簡稱AMAs）於台灣時間今（23）日上午圓滿落幕，此次威肯（The Weeknd）和天后泰勒絲（Taylor Swift）皆抱回3項大獎，並列大贏家。而泰勒絲去年以29次的得獎記錄成為全美音樂獎史上獲獎數最多的歌手，今年再以共32座獎座的超狂紀錄維持第一名寶座。
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威肯以繃帶包裹全臉的造型現身，延續《黑潮時刻／After Hours》專輯封面與MV中受傷的造型概念，他今年奪下「最受歡迎節奏藍調男歌手」、「最受歡迎節奏藍調專輯」和「最受歡迎節奏藍調歌曲」等3項大獎，他在發表得獎感言時感性表示：「上一次我是從王子（Prince）的手中接下這個獎，而他就是讓我持續在節奏藍調領域裡不斷挑戰與耕耘的原因，我想要將這個獎獻給他！」除了領獎外，他也帶來歌曲《In Your Eyes》和《Save Your Tears》的精彩演出，在空無一人的橋上邊跳邊唱。
▲威肯奪下本屆全美音樂獎3獎。（圖／翻攝威肯臉書）
▲威肯奪下本屆全美音樂獎3獎。（圖／翻攝威肯臉書）
天后泰勒絲（Taylor Swift）今年是連續第3度抱回最大獎年度藝人，同時也拿下本屆「最受歡迎流行／搖滾女歌手」和「最受歡迎音樂錄影帶獎」等。雖未到場領獎，但是她特別在錄音室錄製影片向歌迷表達感謝之意：「我今天沒有去現場，是因為我正在重新錄製我的舊作，我現在就在當初出產這些歌曲的錄音室裡，非常期待讓你們聽見！」

▲泰勒絲演唱經典歌曲竟遭阻攔，演出喊卡。（圖／環球唱片提供）
▲泰勒絲奪全美音樂獎3獎。（圖／環球唱片提供）

 

2020年 AMAs全美音樂獎 重點得獎名單：
 

年度藝人 （ARTIST OF THE YEAR）：Taylor Swift

年度新人 （NEW ARTIST OF THE YEAR）：Doja Cat

年度合作 （COLLABORATION OF THE YEAR）：Dan、Shay with Justin Bieber《10,000 Hours》

年度社群藝人 （FAVORITE SOCIAL ARTIST）：BTS

最受歡迎音樂錄影帶 （FAVORITE MUSIC VIDEO）：Taylor Swift《cardigan》

最受歡迎流行／搖滾男歌手 （FAVORITE MALE ARTIST – POP/ROCK）：Justin Bieber

最受歡迎流行／搖滾女歌手 （FAVORITE FEMALE ARTIST – POP/ROCK）：Taylor Swift

最受歡迎流行／搖滾雙人組或團體 （FAVORITE DUO OR GROUP – POP/ROCK）：BTS

最受歡迎流行／搖滾專輯 （FAVORITE ALBUM – POP/ROCK）：Harry Styles《Fine Line》

最受歡迎流行／搖滾歌曲 （FAVORITE SONG – POP/ROCK）：Dua Lipa《Don’t Start Now》

最受歡迎靈魂／節奏藍調男歌手 （FAVORITE MALE ARTIST – SOUL/R&B）：The Weeknd

最受歡迎靈魂／節奏藍調女歌手 （FAVORITE FEMALE ARTIST – SOUL/R&B）：Doja Cat

最受歡迎靈魂／節奏藍調專輯 （FAVORITE ALBUM – SOUL/R&B）：The Weeknd《After Hours》
最受歡迎靈魂／節奏藍調歌曲 （FAVORITE SONG – SOUL/R&B）：The Weeknd《Heartless》
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