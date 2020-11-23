全美音樂獎得獎名單出爐！他與泰勒絲並列大贏家

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天后泰勒絲（Taylor Swift）今年是連續第3度抱回最大獎年度藝人，同時也拿下本屆「最受歡迎流行／搖滾女歌手」和「最受歡迎音樂錄影帶獎」等。雖未到場領獎，但是她特別在錄音室錄製影片向歌迷表達感謝之意：「我今天沒有去現場，是因為我正在重新錄製我的舊作，我現在就在當初出產這些歌曲的錄音室裡，非常期待讓你們聽見！」
2020年 AMAs全美音樂獎 重點得獎名單：
年度藝人 （ARTIST OF THE YEAR）：Taylor Swift
年度新人 （NEW ARTIST OF THE YEAR）：Doja Cat
年度合作 （COLLABORATION OF THE YEAR）：Dan、Shay with Justin Bieber《10,000 Hours》
年度社群藝人 （FAVORITE SOCIAL ARTIST）：BTS
最受歡迎音樂錄影帶 （FAVORITE MUSIC VIDEO）：Taylor Swift《cardigan》
最受歡迎流行／搖滾男歌手 （FAVORITE MALE ARTIST – POP/ROCK）：Justin Bieber
最受歡迎流行／搖滾女歌手 （FAVORITE FEMALE ARTIST – POP/ROCK）：Taylor Swift
最受歡迎流行／搖滾雙人組或團體 （FAVORITE DUO OR GROUP – POP/ROCK）：BTS
最受歡迎流行／搖滾專輯 （FAVORITE ALBUM – POP/ROCK）：Harry Styles《Fine Line》
最受歡迎流行／搖滾歌曲 （FAVORITE SONG – POP/ROCK）：Dua Lipa《Don’t Start Now》
最受歡迎靈魂／節奏藍調男歌手 （FAVORITE MALE ARTIST – SOUL/R&B）：The Weeknd
最受歡迎靈魂／節奏藍調女歌手 （FAVORITE FEMALE ARTIST – SOUL/R&B）：Doja Cat
最受歡迎靈魂／節奏藍調專輯 （FAVORITE ALBUM – SOUL/R&B）：The Weeknd《After Hours》
最受歡迎靈魂／節奏藍調歌曲 （FAVORITE SONG – SOUL/R&B）：The Weeknd《Heartless》