非洲確診台商包機返台　莊人祥分析「2大原因」火速批准

我是廣告 請繼續往下閱讀
這名個案因為重症，在11月20日搭乘國際緊急醫療專機抵台，入境後即後送就醫，經採檢通報於今日確診，目前住院隔離治療中。莊人祥提到，這名個案就診醫院在11/12日向指揮中心詢問，13日提出申請，當天就經指揮中心審核通過，但因為飛機延誤，一直到20號才順利返台接受治療。
指揮中心發言人莊人祥表示，這個案例因為呼吸道有插管，加上當地醫療不佳，基於這些因素申請回國，而這個包機費用全部自費，回國接受治療的部分，則是根據新冠肺炎為第五類法定傳染病，所以醫療費用是以公費支出，而這國際醫療專機上頭，都有自己的醫護人員跟機組人員，機上都有完整防護，他們到台灣之後，也採用「過境不入境」的方式，因此個案沒有匡列任何接觸者。
不過像這名個案，透過醫療專機返台，莊人祥坦言，通常要有保險或是一定的財力，未來如果國人沒有這樣的財力會怎麼樣處理，莊人祥則表示正在研議當中，而自COVID-19(新冠肺炎)疫情發展期間，共有36案國際緊急醫療專機申請，截至今天為止，國際緊急醫療專機轉送國人返國就醫原因包括：腦出血36%、腦梗塞18%、骨折12%、呼吸道疾病6%、其他28%等，但案619為新冠肺炎包機返台首例。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。