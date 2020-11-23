再加碼100輛抗議公車雙北跑　羅智強：你我都不是局外人

國民黨革命實踐研究院長、台北市議員羅智強，日前曾募集20輛「新聞自由」公車，呼籲執政當局妥善處理中天新聞台審照一事。不過隨著中天電視台審照未過，再加上民進等政府對於含有萊克多巴胺的美國豬肉進口，至今沒有完善的配套措施，羅智強今天（23日）也宣布，將加碼100輛公車廣告往返在雙北市區，也藉此呼籲民眾「你我都不是局外人」。 我是廣告 請繼續往下閱讀 羅智強表示，昨天（22日）秋鬥返來豬遊行時，民眾向他加油表示「捍衛台灣搖搖欲墜的民主」。「所以我宣布，租100輛公車走雙北，反萊豬、抗議新聞自由已死。」羅智強說，「面對獨裁，你我都不是局外人。真的很怒！真的受夠了民進黨這個鴨霸獨裁的政府」。羅智強表示，租用100輛「民主公車」廣告的經費來源，全是他販售的新書所得。「100輛民主公車走大台北，各跑3個月，奔馳總統府。其中52輛是新聞自由公車，掛著『台灣新聞自由已死』"Freedom of press is dead in Taiwan." 的中英標語，向國人以及在台灣的國際友人發出最沉痛的怒吼。」羅智強說，「另外48輛則掛著『828公投反萊豬』，宣示台灣人民捍衛健康，決不退縮的堅持。號召大家明年8月28日站出來公投，用人民意志向萊豬說不」。羅智強直言，雖然自己不是政二代、也不是富二代，沒有家族累下的豐厚財產，「但出錢出力，羅智強絕不落於人後。因為，面對民進黨威權獨裁的黑色巨浪，我們都有責任站出來捍衛台灣的民主和自由。」羅智強說，「我不是局外人，也不是路人甲，我要當一個力挽黑色狂瀾的行動派」。