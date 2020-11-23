陽明大學學生墜樓意外 校方：盼外界不臆測評論
記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-11-23 14:19:19
陽明大學在18日驚傳有學生於校外墜樓意外，校方今（23）日證實此消息並表示，目前該生已經在靜養當中，同時強調為尊重家屬要求保障隱私，讓學生靜養康復，各界不應隨意臆測評論。
陽明大學上周發生一起學生於校外租屋處墜樓意外，目前該生正在靜養中，陽明大學今日發出聲明表示，事件發生於校外，校方感謝家屬及時妥善處理並與校方保持聯繫，讓傷害降到最低，事發當天校長與主管已第一時間探視並提供所有必要協助。另外校方也說明，該名學生長期接受妥善輔導，彈發生不幸是否與課業直接相關，校方正深入瞭解，各界不宜武斷定論。
最後校方表示，為了尊重家屬要求保障隱私，讓學生靜養康復，也盼各界勿打擾或隨意臆測評論，首要之務是盡速康復，避免對學生及家屬造成二次傷害。
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