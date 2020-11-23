鼓勵結婚救生育率？柯文哲提數據：女性有結婚生育率提高
鼓勵結婚救生育率？柯文哲提數據：女性有結婚生育率提高
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-11-23 14:26:00
台北市長柯文哲日前針對「提升生育率」的方式，提出發放結婚獎金的做法，鼓勵北市結婚率，進而提升生育率。不過此番說法也遭到外界批評，認為是「倒果為因」，直言「不會因為結婚獎金而去結婚，婚後也不一定會生小孩」。對此柯文哲在自己的youtube節目「今晚，我想來點真心話」中表示，自己並非毫無根據的發言，「根據數據統計，婚後生育率10年來不減反增，生育率之所以會下降，則是因為結婚率持續下探」，換言之鼓勵結婚，才能帶動生育率提升。
柯文哲在節目中引用數據表示，1998年台灣「有配偶之女性」生育率僅7.28%，不過從2011年起，就從未再低於10%過，整體幅度是向上增長的，「但問題就出在於，結婚率大幅下降。」柯文哲說，從1970年代時，適婚年齡的結婚率為88%，時至今日卻下降至65%，也因此北市府方面估算，「少子化原因，不是不生，而是沒有結婚」。而面對外界直言「不結婚也能生小孩」的說法，柯文哲也引用數據打臉，表示台灣「非婚生小孩」僅有2.76%，「生育多數仍舊來自結婚，我們不像歐洲那些很開放的國家，非婚生小孩可以多達三成。」柯文哲說，「台灣還是比較傳統，不太支持不結婚生小孩。」柯文哲也強調，他能理解民眾「不會因為結婚獎金而去結婚」，並直言結婚獎金只是眾多方法中的小因素，「最重要的還是要創造出年輕人願意結婚的環境」。柯文哲也強調，台北市現階段也針對幼兒園的部分提出相關政策。「公立幼兒園每月收費2500元，非營利幼兒園3500元，而準公共化幼兒園則是4500元。」柯文哲說，「除了現階段台北市內很多正在動工或是已經完工的公宅，一二三樓都規劃了非營利幼兒園外，市府也積極在鼓勵私立幼兒園轉型為準公共化幼兒園。」柯文哲表示，估計再三年的時間，公立、非營利、準公共化幼兒園將會達到七成，降低台北市的爸媽們養兒育女的負擔。