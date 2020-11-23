日本疫情延燒 菅義偉否認與振興旅遊方案有關
中央社
calendar_today2020-11-23 14:46:53
（中央社東京23日綜合外電報導）日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，面對外界認為跟中央政府推動的振興旅遊方案有關，日本首相菅義偉今天引用數據反駁，否認疫情升溫跟振興旅遊方案有關。
日本時事通信社報導，菅義偉今天在東京都內演講，談到日本政府決定修正振興旅遊方案Go To Travel（去旅行）時說，「目前總計有4000萬人使用Go ToTravel，其中只有約180人確診感染」，對外界認為GoTo Travel是疫情擴散原因，表達否定看法。日本政府21日在防疫對策本部會議上決定，有關GoTo Travel方案，暫時停止接受以疫情擴大地區為旅遊目的地的新增預約等。
菅義偉今天在演講時再次強調，將徹底採取防疫措施，保障全體國民的生命與生活。
東京都醫師會會長尾崎治夫20日呼籲，中央政府應暫時停止實施Go To Travel方案。面對東京都從10月1日納入Go To Travel適用範圍後2週起，新增病例在全國性增加，尾崎說，雖然不能說有明確證據，但人員移動愈加活絡，應該造成一定影響。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1091123