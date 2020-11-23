制裁再升級！川普政府將宣布89間中企黑名單
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-23 14:42:50
美國總統之位或將易主，但尚未卸任，川普打擊中國的制裁政策仍是一波接一波。外媒最新消息稱，川普政府將宣布把 89 間中企公司列入「與軍事活動有聯繫」的企業清單，限制涉事企業購買一系列美國商品和技術。
根據《路透社》報導，其取得的清單顯示，該份名單是由美國商務部擬訂，包含中國商用飛機公司（ COMAC ）、中國航空工業集團公司（ AVIC ）等 10 個相關實體。名單包含在一項規則草案中，目標是讓被美國視為「軍事終端用戶」的中國和俄羅斯公司，必須事先獲得美國政府的許可，才能購買來自美國供應商的產品，而且此類許可證申請，被拒絕的可能性比被批准還高。
美國總統川普在選後仍頻頻祭出制裁中國的措施， 10 天前他才發布行政命令，禁止美國對部分中國企業進行投資，理由是這些企業是由中國軍方擁有或控制。
報導並指出，美國商務部在今年 4 月，擴大了「軍事終端用戶」的定義，不僅包含武裝部隊和警察，連支持、協助軍事物品維護或生產的任何個人或實體也涵蓋在內，即使他們的主要業務並不是軍事。 出口限制則囊括電腦軟體、數位示波器等科學設備，以及飛機組件等。目前美國商務部及中國外交部都尚未就此事回應，但報導認為此黑名單一經公布，應會加劇華府與北京的貿易緊張，並對仰賴中國市場的美國企業受到傷害。