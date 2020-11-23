孕育將才基因 中山大學與陸軍官校簽署策略聯盟
記者黃守作/高雄報導
calendar_today2020-11-23 15:12:56
中山大學今(23)與陸軍官校簽署策略聯盟，希望藉由兩校在科技研發、管理社政及軍事的特長，締結學術夥伴關係，延續擴展軍教科研合作模式，孕育優秀科研將才。
中山大學與陸軍官校簽署策略聯盟，是由中山大學校長鄭英耀與陸軍官校校長陳建義代表簽署協議書，未來將針對教學合作、合聘教師、跨校交換學生、研究發展及體育活動等項目合作交流。中山大學校長鄭英耀表示，此次與陸軍官校簽約有別於既往，首先，兩校將共同推動大學部交換學生，陸軍官校每系將派學生交換至中山大學修習整個學期的課程(另含專題研究)，促進學生體驗不同的校園文化，其次，中山大學的外籍師資將支援陸軍官校英語課程與外籍生華語進修課程，提升未來軍官雙語能力，再者，將針對陸軍官校的連隊幹部、幕僚群及助教開設在職專班，透過協助國軍孕育科研將才，善盡大學社會責任。陸軍官校校長陳建義指出，透過與中山大學締結策略聯盟，以交換學生、合聘教師及研究發展合作為開端，現今軍校教育重視培育宏觀視野、多元能力的未來軍官，與民間大學合作，可交流觀摩彼此長處優點。