花了一年！膽小浪浪終於「放下戒心」：可以一起回家了～

真的好有愛心啊！在美國德克薩斯州（Texas）的一對男女，住家附近出現一隻壯碩的大狗狗，常常藏在草叢中東看西看，但相較於挺拔的身材，個性卻膽小異常，面對人類充滿緊戒與害怕，當人們試圖靠近，狗狗低垂尾巴立刻拉開距離，並會吠叫幾聲以示警告。附近居民傾向要將牠趕離這個區域，但男女不忍心，想帶牠回家、照顧牠，於是展開了這長達一年的故事。

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這對夫婦為狗狗取名Scooby（史酷比），常常到路上找牠，並保持適當、讓狗狗感到安心的距離，用食物誘導牠自行靠近，多次嘗試下狗狗已願意靠近他們取得食物，但叼走食物後又會立即跑開。就這樣每天來來回回，餵食、嘗試靠近、餵食、表示善意，到了冬天狗狗的防備心還是沒有放下，且在一個大雪紛飛的寒冬，Scooby消失了。

他們感到非常擔心。四季更迭、物換星移，春季悄悄來臨時，Scooby奇蹟似的自己出現，且一個冬季不見，對於這對夫妻的態度竟是更加親密，甚至願意跟著他們在路上走走逛逛，與Scooby的距離越來越近，一切都在往好的方向發展，就只差個臨門一腳！

Scooby後來會在家附近遊蕩，且見到他們回家，就會從遠處快樂地奔來迎接，但對於男主人靠近得項圈，仍是抵觸的連連後退。最終夫婦使出了殺手鐧，派自家狗狗Samson與Scooby交涉！很快兩狗結成了朋友，一同玩耍嬉戲，待兩狗都累了， Samson走回家門，關鍵的時刻到了，Scooby卡在門口左看右看，「究竟該不該進去呢？」狗腦不停地思考著。

在男女主人親切地鼓勵下， Scooby做到了！放下過往一切不好的回憶，牠緩緩走進房門中，男主人見到這幕興奮得說：「你敢相信嘛！！牠進來了！！我們花了整整一年阿！」這小小的一步對於Scooby也許是個艱難的決定，但面對男女長達一年的耐心守護，牠終是放下戒心，重新信任人類，並得到一個溫暖安全的家，再也不需在外奔波流浪了。（編輯：李惠婷）