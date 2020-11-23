川普訪台不是不可能？陳學聖：台灣可能變成川普的王牌
川普訪台不是不可能？陳學聖：台灣可能變成川普的王牌
新頭殼newtalk
calendar_today2020-11-23 15:30:22
近期美國官員訪台愈趨頻繁，在美國衛生部長阿札爾（Alex Azar II）、國務院次卿柯拉克（KeithKrach）相繼來台後，又傳出美國海軍印太情報總指揮官史都德曼（Michael William Studeman）在昨（22）日傍晚飛抵松山機場，而這也讓美國總統川普可能在卸任前訪台的傳聞持續延燒。國民黨前立委陳學聖今日表示，不要認為川普不可能來台，台灣會不會變成川普手中的王牌，真的要小心因應。
對於史都德曼低調訪台，加上美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）下個月也將率團來台三天，陳學聖在臉書指出，不要認為川普訪台是天方夜譚，川普是第一個踏上北韓領土，與金正恩稱兄道弟的美國總統，即使很多評論都說這不過是政治實境秀，但只要對己有利，川普不可能會浪費這張牌。他表示，川普試圖透過法律程序翻盤選舉結果，最後若未成功反而製造嚴重衝突，讓國家進入緊急狀態，可能是最後保衛政權的有利武器。而「反中」一直是川普過去四年執政的主軸，如果在最後階段能夠激怒中共，對川普來說恰好正中下懷。
陳學聖分析，此時此刻川普出訪，有可能會引發軍事危機的國家，好像只剩下台灣、以色列、北韓、阿富汗等國。這些火藥味強烈的地區，川普都去過，就剩下台灣這張牌。他表示，在川普口中像是「筆尖」的台灣，最後會不會變成王牌，台灣要小心應對，雖然筆尖很小，但戳到要害可是非常痛的。
在川普政權倒數計時開始之際，美台關係卻反常急劇升溫，包含雙方簽訂經濟合作MOU、環保署長訪台、高階軍事將領突秘密到訪等，陳學聖懷疑，這些舖陳，難道是為了最終川普的訪台？再者，萬一成真，小英政府能拒絕且會拒絕嗎？他強調，台灣必須做好萬全的準備，來面對川普訪台必然引發的台海危機。新聞來源為Newtalk 新頭殼