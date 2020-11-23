看不見的超級戰爭　抗藥性危機成隱形殺手

2020年新冠肺炎疫情席捲全球，已造成超過5500多萬人感染，130多萬人死亡。但你知道嗎？未來幾十年中，全球最致命的健康威脅，還有抗生素抗藥性（Antimicrobial resistance，AMR）危機。

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早在2014年，英國首相就曾委託美國高盛集團（Goldman Sachs）首席經濟學家歐尼爾（Jim O’Neill）針對全球人類的AMR提出建言。而根據歐尼爾的初步報告，如果AMR的情況，沒有受到控制，每年將因此多奪走1000萬條人命，比癌症及新冠肺炎造成的死傷更大，並且到2050年會造成全球高達100兆美元的經濟損失，因此也被納入到 G7 和 G20 的國際議程中。

世界衛生組織（WHO）也開始在每年11月中旬，舉辦世界抗生素認知宣導周（WAAW），今年是在11月18日到24日舉辦，希望能提高全球對AMR的認識，並鼓勵政府、醫療專業人員、民眾，更重視這個攸關生命的重要健康議題。





三軍總醫院副院長，同時也是台灣感染管制學會理事長張峰義醫師說，「台灣因為在新冠肺炎防疫上的超前部署，目前疫情還算平穩，但同樣面臨了AMR的困境。一旦細菌、病毒、黴菌等等肉眼看不見的微生物，一一出現抗藥性，又沒有新的抗生素可用，就會面臨無藥可用的絕境。我們醫師的手頭上，就沒有武器可以跟病人一起並肩作戰，有些病人更會因此失去寶貴的生命。」





為什麼AMR跟每個人的健康，都息息相關？





張峰義副院長說，「現代醫療處置中，不管是從眼睛的白內障手術、心導管、人工關節置換、剖腹產、心導管，甚至是器官移植、腫瘤治療。只要是牽涉到侵入性手術跟免疫系統，一旦發生抗藥性病菌造成的感染，治療上就會變得很棘手。就算人不進到醫院，許多只在社區活動的民眾，也同樣會在生活環境中，自然而然接觸到各式各樣抗藥性的病菌，很多人的腸道中，也有抗藥性菌株而可能造成生命損失。不管是新抗生素的研發、感染控制的獎勵措施、能迅速分辨出是什麼細菌、黴菌、及有沒有具有抗藥性的診斷試劑，對於打贏這場AMR硬仗，都很重要。」





臨近的日本厚生勞働省，在前首相安倍晉三的主導下，已於2016年 成立第一個《全國抗藥性行動計劃》。美國食品藥品管理局（FDA）歐盟醫藥管理局（EMA），也都給予新抗生素快速審核管道來鼓勵研發，無非就是希望手頭上能有多一點武器來挽救生命。





在衛生署疾管局局長任內曾成功推動抗生素管理的張峰義副院長說，「AMR是全球最重要的公共議題之一，但在台灣連一個相關的健保碼也沒有，並沒有受到應有的重視。面對AMR，我們要有國際觀的視野，一起鞭策政府、呼籲民眾重視，從制度改革做起，才能跟得上國際的腳步，同時捍衛國人的生命健康。」







張峰義醫師

現職：三軍總醫院副院長、台灣感染管制學會理事長、台灣感染症醫學會常務理事、醫策會醫院感染管制查核基準召集人、衛生福利部疾病管制署醫院感染管制查核委員、國防醫學院醫學系內科學科教授

專長：感染症學、內科學、感染與免疫、肺炎克雷白氏桿菌致病機轉、院內感染、醫療品質