再創巔峰　2021澎湖國際海上花火節預計4月22日開幕

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▲今年澎湖國際海上花火節期間吸引超過51萬人次到澎湖旅遊，創造26億元的觀光產值。（圖／記者張塵攝，2020.11.23）

已舉辦18年的澎湖國際海上花火節，是賴峰偉擔任第一屆縣長時，當年因華航空難衝擊而百業蕭條，澎湖縣因此首開先例，在觀音亭休憩園區的西瀛虹橋興辦澎湖花火節，也成就了全台灣壽命最長的旅遊活動，不但參與人次節節攀升，迄今已成為澎湖觀光招牌，繼去年以煙火搭配無人機創造新亮點之後，今年更與華特迪士尼漫威英雄異業結盟，成功帶動觀光熱潮。