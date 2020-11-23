再創巔峰 2021澎湖國際海上花火節預計4月22日開幕
再創巔峰 2021澎湖國際海上花火節預計4月22日開幕
記者張茂雄/澎湖報導
calendar_today2020-11-23 15:21:36｜update2020-11-23 15:36:03
澎湖縣政府旅遊處長陳美齡23日在議會答詢時表示，2021年的國際海上花火節初步規劃在4月22日－6月28日舉行，其中包括離島3個場次，總計會有23個場次。
議員藍凱元則建議提早到4月15日舉辦，不過陳美齡認為因天氣不穩定不妥，最好還是在4月下旬辦理才不會讓遊客敗興而歸。「2020澎湖國際海上花火節」因新冠肺炎疫情的影響，澎湖縣政府改到暑假舉辦，適逢後疫情時代的國旅爆發，加上觀光局祭出安心旅遊補助助攻，估計今年花火節期間吸引超過51萬人次到澎湖旅遊，創造26億元的觀光產值。
已舉辦18年的澎湖國際海上花火節，是賴峰偉擔任第一屆縣長時，當年因華航空難衝擊而百業蕭條，澎湖縣因此首開先例，在觀音亭休憩園區的西瀛虹橋興辦澎湖花火節，也成就了全台灣壽命最長的旅遊活動，不但參與人次節節攀升，迄今已成為澎湖觀光招牌，繼去年以煙火搭配無人機創造新亮點之後，今年更與華特迪士尼漫威英雄異業結盟，成功帶動觀光熱潮。藍凱元議員質詢，有不少業者說如果花火節要等到4月22日才開幕，會與清明連續假日有2周的空窗期，對旅遊的延續性產生停滯的現象，因此業者建議能否提早到4月15日開幕。處長陳美齡說明，他擔心4月初天氣不太穩定，依往年經驗東北季風仍大，如果貿然提前恐怕會掃了遊客的興緻。