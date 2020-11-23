NCC七票全數駁回中天換照 民眾看法兩極化
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-11-23 15:20:15｜update2020-11-23 16:23:14
《NOWnews今日新聞》不定期針對時事進行線上時事民調，希望瞭解民眾對於國內相關熱門新聞的瞭解程度及立場，日前於11月18日到11月22日，針對國家通訊傳播委員會（NCC）在18號宣布否決中天新聞台的換照案等議題進行調查，吸引6097人次參與，結果顯示，對於此決議支持者與不支持者比數相當，可見民眾對於此事的看法相當兩極化。
國家通訊傳播委員會（NCC）日前召開中天新聞台換照審查，會中7位委員一致決議駁回中天新聞台換照案，因此中天新聞台的執照將在12月11日正式過期，同時這也意味著中天新聞台將離開第52台，不得在有線電視與MOD上播出，而NCC也在同天召開記者會對外強調，所有程序均禁得起考驗。不過，根據民調結果，支持NCC決議駁回中天新聞換照案與不支持該決議的民眾，僅相差2.69%，支持者佔50.88%，而認為有政治干預、傷害台灣言論自由的比率也高達48.19%，也因此此事爭議頻傳、看法兩極化。
此外，由於委員會審查投票最後是以7：0壓倒性票數駁回中天換照申請案，一面倒的結果也讓民眾看法相當分歧，有50.83%民眾覺得中天新聞有太多假訊息，所以這個結果是在預期內；不過票數的懸殊也讓48.24%民眾覺得一定有政治介入，認為新聞言論自由不該被忽視。
而針對52台黃金頻道，NCC主委陳耀祥在記者會上呼籲把機會留給公廣頻道，不過對於頻道的替補，超過半數（50.51%）民眾沒有意見，希望會是「鏡電視台」的有20.34%、公廣集團（公視、華視等）的有14.81%、三立財經台與寰宇新聞台則分別佔有8.48%與5.86%。參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事民調共有6097人，由於並非嚴格意義的調查，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。