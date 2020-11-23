台中驚傳桶屍案 起獲二具男女桶屍
記者鄧力軍/台中報導
calendar_today2020-11-23 16:12:18
台中傳出駭人桶屍命案，兇嫌先後殺害二人後裝入桶內加灌水泥棄屍，一名犯罪成員事後良心不安而向警方自首，警方循線挖出二具屍體並逮捕徐姓主嫌及其他成員共8人，據了解，一名徐嫌手下的16歲女友因被懷疑欠錢及知情內幕而遭殺害，另名54歲的黃姓死者因出庭做出不利徐嫌的証詞，遭殺害後運到苗栗棄屍，警方已採DNA進行確認身份。
台中市警方與刑事局中部打擊犯罪中心日前接獲一名暴力犯罪集團成員自首，其稱因良心不安才揭發二件殺人滅屍命案；警方上星期三(18日)循所述前往苗栗銅鑼及台中市豐原山區調查，果然尋獲兩具被灌注水泥的桶屍，在豐原起獲的死者為一名16歲的少女，另在苗栗銅鑼起出的屍體則為54歲的黃姓男子。據瞭解，16歲少女為徐姓犯罪集團一名手下的女友，在106年間因被徐某懷疑偷錢且少女知道內情，徐男及數名手下在新竹將她殺害後，將屍體運到台中市太平區一處狗場裝進塑膠桶，灌入強酸及水泥後運到豐原區三豐路郊區棄屍，少女的男友全程目睹並參與棄屍，但畏於徐姓老大的淫威而不敢吭聲。另名54歲的黃姓男子則因在一起2千萬元的詐貸案中，出庭做出不利徐嫌的証詞，開庭離開後即遭徐嫌集團成員押至太平區養狗場毆打致死，事後也用一樣手法裝進桶子再灌注水泥，運到苗栗鑼鑼山區棄屍，台中警方目前已循逮捕綽號「光哥」的徐姓主嫌及女友，及張姓、童姓、王姓、趙姓、宋姓及一名少年等8名成員，警方持續釐清案情並擴大偵辦中。