籃球／大小野獸合體！陳世念重返台啤 林志傑虧：他偷跑
籃球／大小野獸合體！陳世念重返台啤 林志傑虧：他偷跑
記者鍾東穎/台北報導
calendar_today2020-11-23 15:58:13
林志傑與陳世念這對「大小野獸」曾帶領台啤締造二連霸輝煌時代，如今36歲的陳世念新賽季將重返老東家台啤，今(23)日兩人在記者會提到此事，林志傑笑虧陳世念，「自己先偷跑去台啤。」
「小野獸」陳世念過去兩季效力寶島夢想家，今年結束合約，他坦言不是沒想過直接退休，「沒想過還要打多久，也不排斥退休，只想假如有機會能幫助球隊就繼續打，該退休或淘汰的時候，那天總會到來的。」由籃球博士鄭志龍與籃壇黃金世代球員林志傑、田壘、楊敬敏、陳世念及曾文鼎共同創立的「純粹做好事」今天第一階段最後一站在龍門國中舉行媒體分享會，並宣布即將展開第二階段計畫。
陳世念透露有和4位好友討論過是要退休還是繼續打，林志傑說，「自己的兄弟知道他還可以繼續打，他有持續訓練。不只是得分或數據上的貢獻，更可以幫助球隊在關鍵時刻的處理球，他是有經驗的後衛，相信台啤也是看上他這點。」
「他自己先偷跑去台啤。」林志傑笑虧陳世念先回老東家，盼他能再次打出台啤精神指標「態度」。台啤和陳世念簽下1年合約，隨隊出征第18季SBL賽事。