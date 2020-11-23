居民飽受快速道路噪音之苦　求助民代解決

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居民飽受快速道路噪音之苦　求助民代解決

記者柳榮俊/台中報導

calendar_today2020-11-23 16:50:00

飽受快速道路噪音之苦　求助民代解決
▲中市環中路三段旁的社區大樓，緊臨台74線高架快速道路，長期承受車流噪音之苦，居民希望公路總局能設法加高隔音牆阻絕噪音(圖／林祈烽提供2020.11.23)
台中市環中路三段旁的社區，因緊臨台74線高架快速道路，長期承受車流噪音，居民希望公路總局能設法阻絕噪音，立法委員張廖萬堅和市議員林祈烽接獲陳情，要求交通部公路總局辦理會勘，監測後今(23) 日舉行說明會，將儘速辦理招標，計劃於主道及匝道重新加高架設4.5米高的隔音牆，以解決車流噪音。
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交通部公路總局今上午辦理「聚合發天廈」、「赫里翁傳奇」、「允將大有」等社區前74號道路交通噪音改善說明會，出席人員包括立委張廖萬堅、市議員林祈烽、潮洋里長陳素貞、潮洋社區發展協會理事長吳國明及3棟社區大樓的主委、住戶代表等人，會議由交通部公路總局第二區養護工程處員林工務段副段長邱炳榕主持，說明監測結果及工程內容簡報。
邱炳榕表示，根據監測結果，該路段屬於三級管制區，經監測多處噪音確有超標，因此公路總局決定在這3棟社區大樓沿線，包括主道高架部份有250公尺、匝道部份有150公尺，合計是400公尺，將施作加高約4.5公尺高的隔音牆，最上端的部份還會內摺，以減少噪音出現，總工程經費約需2,000萬元，將儘速爭取公路總局核定，最快明年中可施工，明年底前完工。

立委張廖萬堅說，希望公路總局加速行政效率，尤其是74號快速道路的改善工程，從去年接獲住戶陳情迄今已近一年，預估到完成改善，還要1年時間，應該要加快行政流程縮短工期，以早日解決。

公路總局解釋，該路段原就設有隔音牆，加高是否會影響景觀，需要整合住戶意，另外要更改材質還要加高，所以需要先拆除原有隔音牆，加上招標後廠商需要備料時間，並考量施工期採夜間施工，所以會有一定的程序及期程，請住戶多加體諒，管委會也要多加溝通。

市議員林祈烽表示，車流噪音真的令人無法忍受，尤其是在深夜和清晨時段最讓人受不了，希望公路總局能再縮短行政流程並施工時間，儘早完成改善工程，否則住戶在去年底陳情到現在都快一年了，長期在車流噪音下生活，真的很困擾。
據公路總局表示，監測單位調查，噪音來源主要是台74線的車流噪音影響到他們的睡眠品質，經科學儀器調查結果是一致的，除了快速道路上的噪音外，就是上下匝道和平面道路的噪音，以大客貨車居多也最吵，再來是車輛的加速聲，這兩項最令居民無法忍受；至於影響時段則是上午7點到8點的尖鋒時段最多。
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