居民飽受快速道路噪音之苦　求助民代解決

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邱炳榕表示，根據監測結果，該路段屬於三級管制區，經監測多處噪音確有超標，因此公路總局決定在這3棟社區大樓沿線，包括主道高架部份有250公尺、匝道部份有150公尺，合計是400公尺，將施作加高約4.5公尺高的隔音牆，最上端的部份還會內摺，以減少噪音出現，總工程經費約需2,000萬元，將儘速爭取公路總局核定，最快明年中可施工，明年底前完工。
立委張廖萬堅說，希望公路總局加速行政效率，尤其是74號快速道路的改善工程，從去年接獲住戶陳情迄今已近一年，預估到完成改善，還要1年時間，應該要加快行政流程縮短工期，以早日解決。
公路總局解釋，該路段原就設有隔音牆，加高是否會影響景觀，需要整合住戶意，另外要更改材質還要加高，所以需要先拆除原有隔音牆，加上招標後廠商需要備料時間，並考量施工期採夜間施工，所以會有一定的程序及期程，請住戶多加體諒，管委會也要多加溝通。
市議員林祈烽表示，車流噪音真的令人無法忍受，尤其是在深夜和清晨時段最讓人受不了，希望公路總局能再縮短行政流程並施工時間，儘早完成改善工程，否則住戶在去年底陳情到現在都快一年了，長期在車流噪音下生活，真的很困擾。
據公路總局表示，監測單位調查，噪音來源主要是台74線的車流噪音影響到他們的睡眠品質，經科學儀器調查結果是一致的，除了快速道路上的噪音外，就是上下匝道和平面道路的噪音，以大客貨車居多也最吵，再來是車輛的加速聲，這兩項最令居民無法忍受；至於影響時段則是上午7點到8點的尖鋒時段最多。