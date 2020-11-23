萊豬風波拉垮蘇貞昌？快析輿情：民怨延燒到蔡英文

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萊豬風波拉垮蘇貞昌？快析輿情：民怨延燒到蔡英文

編輯林莞茜/綜合報導

calendar_today2020-11-23 16:21:34

蔡英文蘇貞昌
▲近來行政院風波不斷，總統蔡英文負面聲量竄升政壇第1，行政院長蘇貞昌負面聲量也有31%。（圖／NOWnews資料照）
蔡政府規劃2021年元旦起開放含萊克多巴胺的美豬、美牛進口，掀起社會議論，加上中天新聞台的換照案未過引發譁然，根據QuickseeK快析輿情監測資料發現，雖爭議頻傳，民進黨近期的網路正聲量仍比國民黨多17%，不過民怨也漸從行政院燒向蔡英文，近7日蔡英文的負聲量竄升為政壇第1，高達32%。
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行政院近來因「反萊豬」社會輿論、牛肉麵爭議以及中天換照案等事件風波不斷，甚至還傳出若行政院長蘇貞昌穩不住，民進黨計劃用內閣改組來止血，不過根據TPOC台灣議題研究中心今（23）日發布的QuickseeK快析輿情資料庫指出，自11月1日至20日止，即便行政院爭議延燒，民進黨的網路正面聲量仍居政黨之冠，且比國民黨多17%。
▲民進黨的網路正面聲量仍居政黨之冠，且比國民黨多17%。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供）
▲民進黨的網路正面聲量仍居政黨之冠。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供）
TPOC台灣議題研究中心認為，民進黨政府雖施政表現不佳，但因種種爭議的矛頭多指向行政院，甚至是衝著蘇貞昌而來，黨本身有道防火線在，尚未因施政爭議波及；而國民黨正聲量仍低的原因，在於日前藍營挪用錯誤資訊，利用假萊豬影片批評執政黨、貽笑大方；民眾黨雖有跟上萊豬議題，但網路聲量仍聚焦柯文哲，光環難從柯轉移至黨。

然而即便民進黨的正聲量在政黨排名第1，在數據上卻顯示民怨已慢慢開始從行政院燒向蔡英文，據QuickseeK快析輿情監測，近7日蔡英文的聲量悄然竄升為政壇第1，其中負面聲量高達32%，蘇貞昌則為31%。

▲蔡英文的負面聲量高達32%，蘇貞昌則為31%。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供）
▲台灣主要政治人物網路聲量排行榜，近7日蔡英文竄升政壇負聲量第1名。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供）
TPOC台灣議題研究中心指出，過去蔡英文尚可靠總統負責外交國防、閣揆負責內政的憲政慣例當護城河，以遠離內政風暴帶來的形象傷害，但爭議頻傳，人民追本溯源，最終仍將矛頭指向領導國家團隊的蔡英文。尤其關中天事件，更流傳蔡英文施「一石三鳥」之計，逼迫蘇貞昌接受民意反彈下台，種種態勢，已不容許蔡英文繼續「坐山觀虎鬥」、在政院風波中置身事外。
而在野黨中，柯文哲聲量雖排第3，負面聲量也是較低的24%，但同前所述，縱使民眾黨傾全黨之力批評執政黨，仍難以拉抬黨的聲量，全黨上下也僅柯文哲擠進政壇人物聲量前50；至於國民黨則是新北市長侯友宜表現較優，黨主席江啟臣只排第10名。
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