萊豬風波拉垮蘇貞昌？快析輿情：民怨延燒到蔡英文

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TPOC台灣議題研究中心認為，民進黨政府雖施政表現不佳，但因種種爭議的矛頭多指向行政院，甚至是衝著蘇貞昌而來，黨本身有道防火線在，尚未因施政爭議波及；而國民黨正聲量仍低的原因，在於日前藍營挪用錯誤資訊，利用假萊豬影片批評執政黨、貽笑大方；民眾黨雖有跟上萊豬議題，但網路聲量仍聚焦柯文哲，光環難從柯轉移至黨。
然而即便民進黨的正聲量在政黨排名第1，在數據上卻顯示民怨已慢慢開始從行政院燒向蔡英文，據QuickseeK快析輿情監測，近7日蔡英文的聲量悄然竄升為政壇第1，其中負面聲量高達32%，蘇貞昌則為31%。
TPOC台灣議題研究中心指出，過去蔡英文尚可靠總統負責外交國防、閣揆負責內政的憲政慣例當護城河，以遠離內政風暴帶來的形象傷害，但爭議頻傳，人民追本溯源，最終仍將矛頭指向領導國家團隊的蔡英文。尤其關中天事件，更流傳蔡英文施「一石三鳥」之計，逼迫蘇貞昌接受民意反彈下台，種種態勢，已不容許蔡英文繼續「坐山觀虎鬥」、在政院風波中置身事外。
而在野黨中，柯文哲聲量雖排第3，負面聲量也是較低的24%，但同前所述，縱使民眾黨傾全黨之力批評執政黨，仍難以拉抬黨的聲量，全黨上下也僅柯文哲擠進政壇人物聲量前50；至於國民黨則是新北市長侯友宜表現較優，黨主席江啟臣只排第10名。