成人版《白雪公主》 揪多男「野外車震」
記者翁新涵/綜合報導
calendar_today2020-11-23 17:36:48
法國新生代實力派演員露德拉潔，在電影《純真誘惑》中，飾演長相貌美的女主角克萊兒，被眼紅繼母流放至偏僻農莊，卻因此激發出個人慾望，甚至讓多位男性拜倒在她石榴裙下。
露德拉潔在片中不僅挑戰大尺度「上空」演出，更揪多男一起「壞壞」，唯美的肉慾場景，從室內一路延伸至野外，成熟高超的誘惑性演技引人注目。對於片中許多大膽激情的情愛場景，露德拉潔直言拍攝時非常過癮！她坦言：「我並不是一個害怕情愛場面的演員，因為我覺得這些事在生活中，都是十分自然且真實的，在電影中，前前後後共有7場激情戲碼，而且每次都是與不同的男人，必須在不同性格的男性角色前，呈現多種愛慾詮釋，這點讓我覺得非常有趣！」《純真誘惑》故事講述美麗絕倫的年輕女子克萊兒（露德拉潔 飾），在父親的旅館上班，但實際掌權的卻是她邪惡的繼母慕德（伊莎貝雨蓓 飾）。不料慕德的小鮮肉男友竟愛上克萊兒，導致她對繼女滿懷嫉妒，想方設法將克萊兒趕出自己的視線範圍。無辜遭害的克萊兒，及時被一名男子拯救，因而造訪男子的農莊，那裡住著他的雙胞胎兄弟和一名憂鬱的大提琴家，在此期間，克萊兒把7名男子迷得神魂顛倒，願意為她赴湯蹈火在所不辭。
而宛如一場七矮人與白雪公主的荒誕童話，也就此展開。導演安妮芬婷對於有機會能翻轉格林童話經典，打造出宛如「成人版」《白雪公主》的電影，感到十分榮幸，她表示：「我其實一直都希望能創造一個勇於解放自己，展現社會眼光之下被定義為『淫蕩』的女性角色。我始終堅信，跨越性別這條鴻溝，即使是女孩子，也可以自由的選擇任何感情關係，並充滿慾望、食慾以及歡樂。」