年底前多頭格局不變、挑戰「萬四」　若逢拉回可分批布局

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年底前多頭格局不變、挑戰「萬四」　若逢拉回可分批布局

記者許家禎/台北報導

calendar_today2020-11-23 16:49:58

▲台積電ADR 27日大漲逾12%，激勵今（28）日台積電再度飆漲停，領軍其他半導體族群帶動台股大漲300多點。（圖／NOWnews資料照片）
▲投信業者指出，短期台股需留意獲利了結賣壓，但多頭格局不變，台股年底前可望挑戰14,000點，若逢拉回仍可分批布局。（圖／NOWnews資料照片）
在全球樂觀氣氛與內外資法人的買盤挹注下，亞股上周為連續第三周全數收漲，其中台股強彈逾3%最為強勁，也獲18.77億美元外資挹注。投信業者指出，短期台股需留意獲利了結賣壓，但多頭格局不變，台股年底前可望挑戰14,000點，若逢拉回仍可分批布局。
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保德信投信指出，統計顯示，上周以台股、印度股市名列外資回補一、二強市場，分獲18.77億美元與17.76億美元挹注，韓股吸金13.62億美元名列第三，累計台韓股市已連續三周獲得國際資金青睞。而今（23）日台股再度改寫歷史高點，盤中一度來到13,921點，終場收在13,878點，上漲161點，漲幅1.18%，挑戰14000點。
保德信高成長基金經理人葉獻文指出，隨疫苗研發見趨勢樂觀，帶動外資11月以來大幅回補台股，累計買超金額超過1600億元，不僅終結連3個月賣超台股頹勢，亦改寫今年來單月最大買超金額，配合半導體龍頭大廠不斷傳出利多，推升股價上周一度突破500元大關，加上年底消費旺季有利於科技產業拉貨力道，包括手機、平板等相關供應鏈表現看升，也帶動指數屢屢改寫新高。

葉獻文說明，台灣出口表現隨著國際景氣好轉而續報佳音，台灣10月份外銷訂單連八紅，訂單金額為515.9億美元，續創歷年單月新高，年增幅達9.1%，其中電子產品外銷訂單受惠於iPhone12、PS5等消費電子新品陸續上市，以及遠距需求產品熱絡等因素，帶動IC設計、晶圓代工、晶片通路、印刷電路板、記憶體等訂單暢旺，年增17.5%最為強勁；觀察目前廠商接單狀況，11月整體外銷訂單金額可望較10月續強，甚至達到雙位數的年增長率。

葉獻文提醒，由於這波多頭走勢短線累積漲幅不小，在權值股拉高大盤後，本週預計將由中小型接棒補漲，短期台股將隨美股進入高檔震盪，需留意獲利了結賣壓，然多頭格局不變，只要美股高檔不墜，台股年底前可望挑戰14,000點，若逢拉回仍可分批布局。
安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中則表示，目前不論是在科技或傳產，其實目前訂單能見度都仍然相當強勁，目前仍可看到明年的第一季還是可以維持相對比較好的水準。安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾則表示，農曆年前盤勢在基本面和資金面支撐下，表現有望維持正向，但農曆年後，則是要留意銷售和庫存水位，建議要持續觀察消費力道、對應的庫存水位，判斷是否有產生庫存調整的風險。
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