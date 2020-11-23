年底前多頭格局不變、挑戰「萬四」　若逢拉回可分批布局

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保德信高成長基金經理人葉獻文指出，隨疫苗研發見趨勢樂觀，帶動外資11月以來大幅回補台股，累計買超金額超過1600億元，不僅終結連3個月賣超台股頹勢，亦改寫今年來單月最大買超金額，配合半導體龍頭大廠不斷傳出利多，推升股價上周一度突破500元大關，加上年底消費旺季有利於科技產業拉貨力道，包括手機、平板等相關供應鏈表現看升，也帶動指數屢屢改寫新高。
葉獻文說明，台灣出口表現隨著國際景氣好轉而續報佳音，台灣10月份外銷訂單連八紅，訂單金額為515.9億美元，續創歷年單月新高，年增幅達9.1%，其中電子產品外銷訂單受惠於iPhone12、PS5等消費電子新品陸續上市，以及遠距需求產品熱絡等因素，帶動IC設計、晶圓代工、晶片通路、印刷電路板、記憶體等訂單暢旺，年增17.5%最為強勁；觀察目前廠商接單狀況，11月整體外銷訂單金額可望較10月續強，甚至達到雙位數的年增長率。
葉獻文提醒，由於這波多頭走勢短線累積漲幅不小，在權值股拉高大盤後，本週預計將由中小型接棒補漲，短期台股將隨美股進入高檔震盪，需留意獲利了結賣壓，然多頭格局不變，只要美股高檔不墜，台股年底前可望挑戰14,000點，若逢拉回仍可分批布局。
安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中則表示，目前不論是在科技或傳產，其實目前訂單能見度都仍然相當強勁，目前仍可看到明年的第一季還是可以維持相對比較好的水準。安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾則表示，農曆年前盤勢在基本面和資金面支撐下，表現有望維持正向，但農曆年後，則是要留意銷售和庫存水位，建議要持續觀察消費力道、對應的庫存水位，判斷是否有產生庫存調整的風險。