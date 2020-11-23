台泥攜手臺鹽共創全台首座且大型漁電共生場　今嘉義動土

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翁章梁表示，政府為穩健發展綠能，推動國家能源轉型政策，嘉義縣政府也在國家綠能政策的引導下，審慎推動養殖漁業結合綠能的發展，秉持以「漁民的生產為主，綠能為輔」，兼顧養殖產業發展、漁民權益、綠能發電及生態環境，促使邁向綠能、養殖產業及生態環境的永續，創造多贏的局面。
陳啓昱說，臺鹽綠能以「農漁為本、綠能加值」為理念，發想出漁電共生模式，利用魚塭土堤建置支架架高太陽能面板，以不改變養殖物種、養殖作業方式於既有的漁塭結合綠能與養殖活動，讓綠能與漁電發展兼具，「先有漁，才有電」的落實政府推動能源轉型、產業升級之政策，並創政府、地主、養殖戶與電業商多贏。未來工程將如質如期完成，期盼此案場成為國內綠能供電及養殖漁業共生的標竿及典範。
張安平指出，這是產、官、學界攜手合作的重大成果，也將成為台灣綠能供電，及養殖漁業共生的標竿及典範。漁電共生案場的啟動，不僅落實政府推動再生能源政策，也創造養殖、創能與環境3贏的綠能建設，充分體現循環經濟的精神。
全台首的「漁電共生」綠能專區，台泥嘉謙綠能公司將60公頃的土地上，投入20億元資金，設置綠源模組約23公頃，未來可以創造43MW的綠能，預計在明年7月正式發電，平均年發電量達5400萬度，可供應超過1.6萬戶家庭1年所需用電，20年累計可減少碳排放量達1550座大安森林公園每年的碳吸附量，將是一座乾淨能源的漁電共生發電場域。台泥嘉謙綠能也保證原養殖戶具優先使用權，使用費不超過原租金的6成，使用費將作為漁場基金，回饋至漁民身上。