《理髮師》殺人魔真有其人！開「肉餅店」高朋滿座

在電影《瘋狂理髮師》中，令人聞風喪膽的殺人魔史威尼陶德，原來並非杜撰的人物，而是歷史上真正殺人無數的理髮師。外媒記者出身的彼德漢林，在新書《史威尼．陶德：艦隊街惡魔理髮師的真實故事》中，便記載了這號恐怖人物，宣稱陶德1756年生於倫敦東部，從小遭受父親家暴，父母酒後凍死街頭，他拜師學習剃刀技藝，並結合監獄中習得的殺人技巧，讓他殺人知識和功力倍增。

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1770年，14歲的陶德因偷竊罪入監服刑5年。出獄5年內，他賺了很多錢，在海德公園轉角擁有自己的理髮院，有個女人幫他忙，他對外說自己的老婆，但2人並未結婚，這個女人就是寡婦樂芙特太太。

▲「惡魔理髮師」把屍體藏匿在活動式椅子下。（圖／聯影）

1785年他搬至艦隊街開店，地點即是現今的艦隊街186號。陶德以剃刀殺害多人，用活動式椅子藏匿屍體，洗劫受害人財物，他食髓知味甚至將屍體剁碎，給寡婦樂芙特太太當做肉餅的餡料，還對外販售，而且這款用人肉做成的肉派居然大受好評，生意興隆高朋滿座，宛如西洋版的《人肉叉燒包》情節。

▲被害人的屍體還被剁碎，做成肉餅的餡料。（圖／聯影）

1801年，由於很多人在上門理髮後失蹤，陶德的店引起警方關注。沒多久警方在寡婦的地下室發現一些屍塊，之後趁陶德出門進入店內搜索，順利找出金錶、衣物等證物，這位「惡魔理髮師」又再度被逮捕入獄。寡婦在監獄內自殺身亡，陶德之後的公開審判造成轟動，1802年1月25日他被公開吊死，得年46歲。他死後的屍體，也被皇家外科學院醫生們進行解剖研究，

可謂是現世報！《瘋狂理髮師》現正上映中。