《理髮師》殺人魔真有其人！開「肉餅店」高朋滿座

1770年，14歲的陶德因偷竊罪入監服刑5年。出獄5年內，他賺了很多錢，在海德公園轉角擁有自己的理髮院，有個女人幫他忙，他對外說自己的老婆，但2人並未結婚，這個女人就是寡婦樂芙特太太。
1801年，由於很多人在上門理髮後失蹤，陶德的店引起警方關注。沒多久警方在寡婦的地下室發現一些屍塊，之後趁陶德出門進入店內搜索，順利找出金錶、衣物等證物，這位「惡魔理髮師」又再度被逮捕入獄。寡婦在監獄內自殺身亡，陶德之後的公開審判造成轟動，1802年1月25日他被公開吊死，得年46歲。他死後的屍體，也被皇家外科學院醫生們進行解剖研究，可謂是現世報！《瘋狂理髮師》現正上映中。
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