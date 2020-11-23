影／文教基金會送暖　捐贈「英文愛的書庫」

彰化縣政府獲財團法人頂新和德文教基金會捐贈英文圖書，成立英文愛的書庫，受贈學校今（23）日到湖西國小參加揭幕典禮，彰化縣長王惠美、頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡及各校長等人共同轉動英文愛的書庫摩天輪，為「英文愛的書庫」宣告正式啟動。

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▲湖西國小學童用英文合唱民謠表現教學成果。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.23）

× ▲湖西國小學童用英文合唱民謠表現教學成果。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.23）

湖西國小學童提小提琴演奏歡樂頌，迎接縣長王惠美、鎮長黃瑞珠、頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡、前立法委員鄭汝芬及民意代表到來；湖西國小小朋友導覽學校英語教學環境，並合唱民謠表現教學成果；王惠美頒贈感謝牌給蕭巧怡，再由王、蕭二人送書寫各校校名的圓形牌子給10所學校校長，大家共組英文愛的書庫摩天輪，書籍巡迴各校分享，像摩天輪一般旋轉。

王惠美表示，感謝頂新和德文教基金會捐款130萬元添購8,400本英文書籍充實書庫，縣府推廣英文教育不遺餘力，繼聘任6名外籍教師巡迴到校英文走讀、與學術文教基金會邀請19位美籍教師駐校、和美國杜魯門大學合作視訊學習等，今年「大拇指計畫」又增聘20位英文老師，以厚植彰化學子軟實力接軌國際。

▲湖西國小學童提小提琴演奏歡樂頌，為活動揭開序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.23）

× ▲湖西國小學童提小提琴演奏歡樂頌，為活動揭開序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.23）

蕭巧怡指出，基金會在彰化深耕、回饋在地已21年，感謝王縣長有遠見的計畫，會持續支持縣府推廣各式教育工作，頂新和德文教基金會感到非常榮幸能夠善盡企業社會責任，盼與縣府一同成為彰化學子的強力教育後盾。

王惠美指出，地球村來臨，孩子要跟得上時代，縣府不斷地推廣英文與AI教育，感謝頂新和德文教基金會捐助縣府200萬元，除了70萬元用於兒童劇團演出以外，另130萬元則媒合大村國中、花壇國中、鹿鳴國中、大村國小、永靖國小、永樂國小、好修國小、梧鳳國小、和東國小、湖西國小等10所學校設置「英文愛的書庫」，以提升孩子國際視野與涵養語文能力。

▲團法人頂新和德文教基金會成立英文愛的書庫，10所受贈國中小學到溪湖鎮湖西國小參加書庫揭牌典禮。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.23）

× ▲團法人頂新和德文教基金會成立英文愛的書庫，10所受贈國中小學到溪湖鎮湖西國小參加書庫揭牌典禮。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.23）

教育處指出，去年縣政府獲贈132箱英文圖書，4所國中小學受惠；大村國中、花壇國中、鹿鳴國中、大村國小、永靖國小、永樂國小、好修國小、梧鳳國小、和東國小、湖西國小擬書單，合計採購8400本書，每校24箱，每箱35本。