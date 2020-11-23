影／文教基金會送暖　捐贈「英文愛的書庫」

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湖西國小學童提小提琴演奏歡樂頌，迎接縣長王惠美、鎮長黃瑞珠、頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡、前立法委員鄭汝芬及民意代表到來；湖西國小小朋友導覽學校英語教學環境，並合唱民謠表現教學成果；王惠美頒贈感謝牌給蕭巧怡，再由王、蕭二人送書寫各校校名的圓形牌子給10所學校校長，大家共組英文愛的書庫摩天輪，書籍巡迴各校分享，像摩天輪一般旋轉。
王惠美表示，感謝頂新和德文教基金會捐款130萬元添購8,400本英文書籍充實書庫，縣府推廣英文教育不遺餘力，繼聘任6名外籍教師巡迴到校英文走讀、與學術文教基金會邀請19位美籍教師駐校、和美國杜魯門大學合作視訊學習等，今年「大拇指計畫」又增聘20位英文老師，以厚植彰化學子軟實力接軌國際。
蕭巧怡指出，基金會在彰化深耕、回饋在地已21年，感謝王縣長有遠見的計畫，會持續支持縣府推廣各式教育工作，頂新和德文教基金會感到非常榮幸能夠善盡企業社會責任，盼與縣府一同成為彰化學子的強力教育後盾。
王惠美指出，地球村來臨，孩子要跟得上時代，縣府不斷地推廣英文與AI教育，感謝頂新和德文教基金會捐助縣府200萬元，除了70萬元用於兒童劇團演出以外，另130萬元則媒合大村國中、花壇國中、鹿鳴國中、大村國小、永靖國小、永樂國小、好修國小、梧鳳國小、和東國小、湖西國小等10所學校設置「英文愛的書庫」，以提升孩子國際視野與涵養語文能力。
教育處指出，去年縣政府獲贈132箱英文圖書，4所國中小學受惠；大村國中、花壇國中、鹿鳴國中、大村國小、永靖國小、永樂國小、好修國小、梧鳳國小、和東國小、湖西國小擬書單，合計採購8400本書，每校24箱，每箱35本。