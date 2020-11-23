籃球／自知臉兇！林志傑為了教球主動搭訕小球員

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

籃球／自知臉兇！林志傑為了教球主動搭訕小球員

記者鍾東穎/台北報導

calendar_today2020-11-23 18:23:59

▲黃金世代球員林志傑、田壘、楊敬敏、陳世念及曾文鼎和籃球博士鄭志龍與共同創立「純粹做好事」，今(23)日第一階段最後一站在龍門國中舉行媒體分享會，並宣布即將展開第二階段計畫。（圖／鍾東穎攝 ,2020.11.23）
▲黃金世代球員林志傑、田壘、楊敬敏、陳世念及曾文鼎和籃球博士鄭志龍與共同創立「純粹做好事」，今(23)日第一階段最後一站在龍門國中舉行媒體分享會，並宣布即將展開第二階段計畫。（圖／鍾東穎攝 ,2020.11.23）
鐵漢柔情！為了參與和黃金世代好友創立的「純粹做好事」公益籃球活動，「野獸」林志傑放下身段，在訓練中主動和小球員互動，他說，「本身話就不多，給人兇的印象。」為了跟他們打成一片會主動去聊天。
我是廣告 請繼續往下閱讀
黃金世代球員林志傑、田壘、楊敬敏、陳世念及曾文鼎和籃球博士鄭志龍與共同創立「純粹做好事」，6年走過22站，今天最後一站來到台北龍門國中，也準備邁入第2階段。
林志傑回憶成立之初還在中國CBA征戰鮮少能夠參與活動，「那時候打完國際賽就要回去球隊，休息時間也只有1個多月，沒趕上活動，這2年才有時間參與。」2019年林志傑重磅回歸台灣籃壇，加入富邦勇士。

儘管育有3子，林志傑也還在學習跟小朋友互動，「一開始參與活動會不知道如何跟小球員接觸，我本身話就不多，給人兇的印象，為了幫助訓練，我會主動去聊天，試著跟他們打成一片。」
林志傑也笑說，小球員遇到他很喜歡找他一對一單挑，「害我被他們吃了很多次，雖然讓我有點尷尬，但其實內心很開心。」讓小球員增加信心和設定目標才是「純粹做好事」最重要的事。
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

2020台中親子音樂季滿意度大調查！什麼表演最好看？快來投票！

2020台中親子音樂季滿意度大調查！什麼表演最好看？快來投票！

繼續作答
您是否同意調降修憲門檻？

您是否同意調降修憲門檻？

繼續作答
12月1日起八大場所強制戴口罩，不戴口罩最高罰1.5萬，您怎麼看？

12月1日起八大場所強制戴口罩，不戴口罩最高罰1.5萬，您怎麼看？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀