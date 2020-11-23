影／彰化縣推綠美化園藝治療　綠化環境兼顧心靈放鬆

多肉植物是仙人掌的親戚，卻怕陽光直射和高溫，彰化縣田尾公路花園協會，在八大生活圈開課指導組合多肉植物盆栽，110名婦女今（23）日到彰化縣溪湖鎮公所禮堂，參加綠美化園藝療癒課程，現場組合多肉植物小盆栽，同時學習照顧多肉植物的方法，讓小盆栽健康成長。

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▲照顧多肉植物有三要訣，適合放在通風良好的室外屋簷下，光線明亮又不會直接日曬，視盆栽表土濕潤度。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.23）

× ▲照顧多肉植物有三要訣，適合放在通風良好的室外屋簷下，光線明亮又不會直接日曬，視盆栽表土濕潤度。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.23）

彰化縣綠美化園藝治療活動第一場從溪湖開始，今（23）日在溪湖鎮公所舉辦，縣長王惠美表示，現代婦女壓力很大，栽種花卉、多肉植物等，可以紓解壓力，所以，由農業處規劃辦理8場次的推廣活動，要在全縣八大生活區各舉辦一場，一方面可以發揚田尾花卉產業，另一方面也可以與家政班結合，讓婦女朋友紓壓，並推廣彰化花卉業。

社團法人彰化縣田尾公路花園協會理事張鑫源先解說照顧方法，植物需要陽光、空氣、水，照顧多肉植物有三要訣，適合放在通風良好的室外屋簷下，光線明亮又不會直接日曬，視盆栽表土濕潤度，每7至14天最多澆100CC的清水。

王惠美和溪湖鎮長黃瑞珠等人參加園藝療癒課程，當場動手組合盆栽，先在盆底放防蟲墊片，再放入九分滿培養土，多肉植物移盆到組合盆栽的盆裡，上面鋪日本進口赤玉土，再放彩色水草、小柵欄和蘑菇裝飾，多肉植物組合盆栽大功告成。

▲多肉植物胖胖體型有療癒感。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.23）

× ▲多肉植物胖胖體型有療癒感。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.23）

溪湖鎮長黃瑞珠說，在疫情期間，縣長王惠美向中央爭取經費3千萬元幫助花農，於縣內各火車站花卉布置、學校內舉行花卉美學課程，這次，再次積極將花卉園藝帶入社區8個鄉鎮，第一場就選在彰化的中心點溪湖來舉辦，王惠美非常用心將各項政策做到面面俱到，善用公、私資源積極營運，這次活動不僅幫助到花農，更幫助了婦女藉由園藝活動紓解壓力。

▲彰化縣綠美化園藝治療活動第一場從溪湖開始，縣長王惠美參加種植體驗。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.23）

× ▲彰化縣綠美化園藝治療活動第一場從溪湖開始，縣長王惠美參加種植體驗。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.23）

縣政府農業處委託社團法人彰化縣田尾公路花園協會，在縣內八大生活圈辦理綠美化園藝療癒課程，農業處表示，民眾若對綠美化環境有興趣，可向農業處申請植栽，沒有受理期限。