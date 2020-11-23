白牌車高鐵出口喊價攬客 開罰10萬吊照4個月
記者惲朋/嘉義報導
calendar_today2020-11-23 20:40:00
嘉義區監理所近日頻接，「白牌車」在嘉義高鐵站2號出口違規喊價、攬客的不法檢舉，稽查人員日前會同嘉義縣警察局交通隊員警，到高鐵站周遭分別訪談乘客及駕駛，對違規攬客的司機，依《公路法》及《汽車運輸業管理規則》規定開罰10萬元，還吊扣駕照及牌照4個月。
旅客進出嘉義高鐵站2號出口，應該不難發現有一群人，對著下電扶梯，即將出站的旅客們指指點點，並迎面招呼，揣測旅客的目的地，同時開出價碼面邀搭車，有時態度有點揶揄，讓人會感到有點不適。近日嘉義區監理所接到舉報，指「白牌車」經常在嘉義高鐵站2號出口，違規攬客，甚至在出口處，有計程車與白牌車司機佔據出入口「拉客」情況，同時喊價收費，監理所認為不僅影響合法計程車生意，也可能形成治安上的漏洞。所以嘉義區監理所稽查人員即會同嘉義縣警察局交通隊員警，到嘉義高鐵站周遭地區強力執法，針對可疑車牌號碼予以攔檢，現場即攔獲一輛有違規載客情形的車輛，經過稽查人員分別訪談乘客及駕駛，乘客表示被司機攬客並付費車資150元；司機也承認確有違規載客收費情形，稽查人員即依《公路法》及《汽車運輸業管理規則》規定掣單開罰10萬元，還吊扣駕照及牌照4個月，損失慘重得不償失。