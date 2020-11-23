東元結盟華新麗華換股交易　董事改選前力抗寶佳急布局？

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但市場認為，明年就是東元董事改選，此一合作案背後理由可能沒有那麼簡單。寶佳集團在去（2019）年開始買進東元股票，持股比例約26.5%躍升成單一最大股東「來勢洶洶」，外界認為看準的就是東元豐厚的土地資產，因此明年東元董事改選格外引人注目。
而寶佳資產管理股份有限公司也發出正式聲明表示，身為大股東卻對東元與華新麗華的合作案毫無所悉，堅決反對任何影響股東權益之行為，並呼籲此一股份交換合作案應提交股東會審閱核准。
寶佳指出，該換股案的成本及效益並無任何實際合理之財務業務資訊佐證，且上周東元法說會上也隻字未提任何可能的策略合作遠景規劃。這樣的重大訊息令人錯愕，也認為罔顧股東權益。
一、寶佳認為換股基準不公，影響股東權益：東元增發新股171百萬股，換股之價值倘以東元最新公告之第三季每股淨值計算約為54.42億元，以市值計算亦有50.54億元，然華新交換股份為普通股約205百萬股，以華新最新之淨值計算僅約48.87億元，若以市值計算更僅有36.96億元，差異分別高達10%及27%。希望主管機關詳查並嚴格把關本案之合理性及合法性，以維東元股東權益。
二、對東元獲利造成衝擊，影響EPS甚鉅：寶佳指出今年3月提出「價值提昇計畫」供董事會參考，列出目前的資本運用毫無效率，導致股東權益持續低落，並提出具體改善營運績效的建言，公司無一採納。如果通過股權交換案，東元之每股盈餘及淨值、殖利率及所重視之現金流入都將因此下降、因換股公允價格低於市值的鉅額股權稀釋減損、未來暴露於投資華新之潛在跌價損失風險，以及既有股東因股本擴大預期得到之現金股利率亦遭折價。
寶佳主張東元董事會及經營管理團隊針對此重大換股案應詳加討論，如真對東元之營運有莫大助益，則不應規避股東會，應以高於法規之標準，提出完整的成本效益及股東權益提升評估報告與全體股東溝通並提交近期股東會核決。認為身為第一大股東有監督的責任與義務，如果有怠惰暨違反公司法及證券交易法之相關法律責任致傷及股東權益，公司將保留所有法律追訴權。
對於「東元找華新麗華對抗寶佳」的說法，東元集團會長黃茂雄21日參與活動時提到，有新的合資股東入股，其他股東持股比一定會有改變，對市場的種種看法並不清楚，表示相關說法不是不可能但也強調太過於牽強。他認為股東有任何意見都歡迎溝通。
黃茂雄也表示，寶佳的態度對東元來說是很好的提醒，每個股東的要求點都不同，這是東元要研究和學習的地方，但東元希望經營穩定，主要是得提升獲利及業績。至於華新麗華未來可能增加持股嗎？他則認為要看綜效以及有沒有必要性，本來就不排除任何可使公司更好的合作。