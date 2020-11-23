竹市議員連署反萊豬 林智堅拒簽：「不太適合」

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國民黨團發言人黃美慧表示，林市長號稱最守護新竹市民，但是一旦遇到中央政令時，就只能站在執政黨黨意，放棄新竹市民的權益。
幹事長李國璋則是針對食安法與校園衛生法的矛盾之處，要求政府以保護兒童食安權益為優先來檢討改善。
另外張祖琰與陳慶齡議員針對食安稽查的人力與經費要求市長應做通盤考量，陳慶齡並在現場秀出簡易型萊多巴克安檢驗試劑，在最短的時間內讓民眾可以自行檢測肉品有無萊劑，供市府參考、提升市府檢測效率。
衛生局代理局長楊清媚說，針對民眾關心美豬稽查與產地標示，現行「新竹市食品安全衛生管理自治條例」和中央標準一致，未來將持續依循全國標準，包括依規要求業者落實產地標示、強化溯源管理，也會加強稽查；竹市學校營養午餐也已在契約中明訂需全面使用國產食材。
關於產地標示，衛生局已超前部署，從今年九月起開始輔導食品業者落實豬肉原產地標示，至今已經輔導近兩百家，目前旅客人潮密集的東門市場、城隍廟、新竹市果菜批發市場等已優先輔導作為試辦區，全面輔導肉品產地標示，明年法規生效後更將加強稽查。
源頭管理部分，市府目前已掌握本市輸入肉品業者六家，及其下游豬肉加工廠十九家，皆已著手逐一進行輔導，明年上路後將透過專案方式落實稽查、追蹤肉品來源，也將持續向中央曾取預算提升稽查檢驗量能。
竹市府指出，竹市各級學校提供的營養午餐已率先於契約中明訂需全面使用國內食材，孩子在學校吃到國產優質肉品不僅是現在進行式，未來也會持續採用。