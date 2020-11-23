新北環保局製作光影月曆 辛苦清潔隊員擔綱主角
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-11-23 20:14:48
為慶祝新北市升格10週年，環保局23日公布2021「光照環境、影含努力」新北‧光影月曆，首次邀請清潔隊員擔任模特兒兼形象大使，市長侯友宜表示，新北因為有清潔隊員努力，才有舒適乾淨的景色，期待隊員持續與市府並肩作戰，為建構安居樂業的美麗城市繼續打拚。
環保局舉辦2021新北‧光影月曆發表會暨清潔隊形象大使見面會，正式推出第一本以光影為題材、呈現清潔隊員形象和新北景點之美的月曆。侯友宜說，光影代表著時間和空間，意味清潔隊員披星戴月也無所不在；隊員總是低頭做事，往往記不得他們的面貌，希望透過這本月曆提升隊員的正面形象，「記住他們工作時最認真的表情，感謝他們為對這座城市的付出」。環保局月曆拍攝地點包含平溪嶺腳車站、坪林梯田、千島湖、環狀線、中港大排、湧蓮寺、淡水河岸、九份及三峽老街、瑞芳濂洞里、中角灣、林家花園、辰光橋等13處。照片風格採光影手法捕捉人和景的互動，質感兼顧美學及創意，希望記錄新北市10年來美好的城市環境成果。
這次參與拍攝的清潔隊員有15人，包括10位男性和5位女性，平均年齡僅28歲，分別是汐止區隊古俊銘、永和區隊洪儷文、金山區隊許宏霖、平溪區隊林介仁、新莊區隊鍾碩文、中和區隊黃晨傑、板橋區隊林凱翔、淡水區隊曾雲姿、泰山區隊林倍菁、新店區隊田葳恩及宗華、土城區隊楊家儒及林筠皓、深坑區隊徐唯植和直屬隊吳佳凌。形象月曆有掛曆式及書冊式兩款，以森林友善（FSC）紙品製作並使用大豆環保油墨。自12月7日起，民眾可至新北市各區清潔隊辦公室以10顆廢電池兌換，一人換取一本為限，數量有限，換完為止。