獨／嫻熟不動產 桶屍案主嫌詐取土地再轉賣獲利數千萬
獨／嫻熟不動產 桶屍案主嫌詐取土地再轉賣獲利數千萬
記者鄧力軍/台中報導
calendar_today2020-11-23 19:56:25
台中市兩起桶屍案，其中黃姓死者因107年間介紹一件何姓地主欲向銀行貸款的案件給徐姓集團成員代辦，殊不知徐姓集團竟將土地過戶到自己成員名下，再轉賣獲利2千6百多萬元，何姓地主提吿詐欺後，黃姓死者出庭做出不利徐姓集團的証詞，出庭後即遭押到太平區郊區毆打致死、裝桶棄屍，徐姓主嫌也因該詐欺取財罪案件遭台中檢方通緝中。
檢警調查，黃姓死者的何姓友人於107年間欲以彰化縣芬園鄉的一塊不動產向銀行貸款2千萬元，黃姓死者即將該貸款案件介紹給一名林姓朋友代辦，殊不知林姓男子與徐姓(綽號光哥)犯罪集團過從甚密，有合作犯案關係，林男即與徐男(光哥)、張男共謀上下其手，進行詐騙何姓地主的土地。107 年10月某日，何姓地主與林男、黃姓死者商討貸款事宜，並交付身分證正本、土地所有權狀正本、印鑑證明、印鑑章及銀行存摺等物，林、徐、張等人即在印鑑證明申請書及委任書上，偽造何姓地主署名及盜蓋印鑑章，偽造不限定用途印鑑證明之印鑑證明申請書及委任書等私文書，申請核發何姓地主之印鑑證明，又接續偽造何姓地主之署名，並盜蓋印鑑章於土地登記申請書及土地建築改良物所有權買賣移轉契約書上，同年11月即將土地過戶登記至張姓集團成員名下，緊接著以2千6百多萬元轉賣給一名陳姓女子。何姓地主發現遭詐騙後向黃男、林男、張男、徐男等人提出詐欺告訴，黃男雖獲不起訴，但出庭時因做出不利徐姓集團的供詞，出庭後即遭集團成員押到太平山區毆打致死，裝桶棄屍。