侯友宜帶頭反萊豬 呼籲中央地方一起來
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-11-23 20:46:24｜update2020-11-23 20:47:40
1122舉行的秋鬥，主辦單位宣布有5萬人參加，衛福部長陳時中認為，參加的人數不到5萬人，希望大家搞清楚萊豬不等於毒豬；新北市長侯友宜認為，人多人少不是重點，民調有7成以上反對萊豬，新北市願意站出來帶頭反對萊豬肉，也希望中央和地方一起來。
聯合18家肉品進口業者齊聚一堂，侯友宜宣示不進萊豬，他呼籲中央政府和各縣市首長以及進口肉品業者，一起加入反萊豬的行列，讓源頭管理能夠百分之百確定萊豬不會進來。侯友宜認為，其實遊行人多人少不是重點，還有很多人沒有站出來，所有的民調都顯示7成以上的國人反對萊豬進來，有的人是沉默的多數，有的人是勇於表達，民眾心中永遠有一個疑惑，萊豬進來對健康風險的影響，尤其是老人、小孩和心血管疾病者，很多的狀況都沒有辦法把握，民意也反映在產業，為了保護自己的產業，必須要有所行動。侯友宜強調自己支持不進萊豬，站在保護國人健康的立場，新北市願意帶頭來做，新北市的肉品進口業者也願意團結在一起，大家一起攜手合作，守護國人的健康，是他最大的目的。