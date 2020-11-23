東北風接力來！變天時程出爐 彭啟明：把握週三四好天氣
東北風接力來！變天時程出爐 彭啟明：把握週三四好天氣
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-11-23 20:53:43
把握週三、週四好天氣！氣象專家彭啟明今（23）日傍晚在臉書上表示，今明兩天東北風南下，北部及東部轉濕涼天氣，桃園以北陰沉偶雨溫度略降；週五開始另波東北風冷空氣襲來，週末溫度將明顯感覺下降許多，彭啟明建議北東部民眾可換季裝扮，並準備換上厚棉被、厚外套，中南部則需多留意溫差。
彭啟明表示，今明兩天東北風南下，迎風面越往北偶飄雨，以新北市山區、台北市靠山區、宜蘭、花蓮為主，桃園以北都屬於陰沉偶雨，溫度略降的天氣型態；週三、週四會緩回溫轉晴，但從週五開始直到到下週二，另一波較強勁的東北風南下，尤其週末降溫會很有感。彭啟明指出，最近的0度線大概都在黃河流域附近，不過目前慢慢地往南推，到了週四深夜開始，強勁的東北風往南吹，台灣北部及東半部首當其衝，降溫有感，週末預計將出現15、16度，空曠地區14度的低溫，彭啟明提醒，北部及東半部民眾可趁早準備冬季穿著與較厚棉被，中南部民眾則需留意早晚溫度較涼。另外，根據環保署空氣品質預報資訊，明日持續受東北風影響，竹苗以北及中部沿海地區擴散條件較佳；雲嘉南以南地區位於下風處，清晨及夜間風速弱，污染物易累積，午後風速增強，空品稍好轉；北部、竹苗、宜蘭及花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。