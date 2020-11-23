陽明大學驚傳醫學生墜樓！女崩潰PO文：「誰來救救我們」

近日不斷傳出大學生輕生事件，對此，也有一名國立陽明大學的女同學昨（22）日在社群平台《Dcard》發文，表示有一位醫學系4年級的學生在18日跳樓，但該事件卻被校方壓下，許多同學也都是事發隔天才知道，而陽明大學今（23）日也證實了有學生在校外租屋處墜樓一事，目前正靜養康復，也盼外界勿擾、勿妄下定論。

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該名女學生在《Dcard》發文表示「週三考完試，一位醫四的同學在校內跳樓了」，發文是希望有人注意到校方是多不重視學生的「心理狀態」與「課業壓力」。她提到，因為學校這學期將18週改為16週，但該校醫學系辦沒有因此改革課程內容，而是強行將18週的課塞成16週，導致醫四9、10月每兩週考試一次，11月開始更是每週都考試，「重點是，每次考10幾本共筆，每本平均50-70頁，幾乎每個學生都讀到壓力很大」。

▲一名女網友在社群平台《Dcard》發文，現已遭刪除。（圖／翻攝自《Dcard》）

對此，校方也在臉書上PO出「關於陽明學生校外墜樓事件之說明」，表示所幸家屬及時妥善處理，讓傷害降到最低，事發當天校長與主管已第一時間探視並提供所有必要協助。