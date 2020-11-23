陽明大學驚傳醫學生墜樓！女崩潰PO文：「誰來救救我們」

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陽明大學驚傳醫學生墜樓！女崩潰PO文：「誰來救救我們」

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-23 21:43:17｜update2020-11-23 21:46:06

▲交大傳解聘半數兼任教師，校方允諾會與高教公會、兼任教師展開三方對談。（圖／翻攝自國立交通大學臉書）
▲有名陽明大學女同學在《Dcard》發文表示有同學在校內跳樓了，陽明大學今（23）日也證實了有學生在校外墜樓消息。（圖／翻攝自陽明大學官網）

近日不斷傳出大學生輕生事件，對此，也有一名國立陽明大學的女同學昨（22）日在社群平台《Dcard》發文，表示有一位醫學系4年級的學生在18日跳樓，但該事件卻被校方壓下，許多同學也都是事發隔天才知道，而陽明大學今（23）日也證實了有學生在校外租屋處墜樓一事，目前正靜養康復，也盼外界勿擾、勿妄下定論。

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該名女學生在《Dcard》發文表示「週三考完試，一位醫四的同學在校內跳樓了」，發文是希望有人注意到校方是多不重視學生的「心理狀態」與「課業壓力」。她提到，因為學校這學期將18週改為16週，但該校醫學系辦沒有因此改革課程內容，而是強行將18週的課塞成16週，導致醫四9、10月每兩週考試一次，11月開始更是每週都考試，「重點是，每次考10幾本共筆，每本平均50-70頁，幾乎每個學生都讀到壓力很大」。

▲一名女網友在社群平台《Dcard》發文，現已遭刪除。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲一名女網友在社群平台《Dcard》發文，現已遭刪除。（圖／翻攝自《Dcard》）
原PO提到，她一位開朗的男生朋友最近甚至讀到每4、5天就要哭一次，「我真的很害怕下次我又聽到哪個同學又不堪負荷壓力選擇自殺，這種消息我聽一次都快崩潰了」，她無助說道「很可笑吧，一個應教出助人工作者的大學，卻在培訓過程中把學生弄的瘋魔」、「所以我說，誰來救救我們」。目前這篇文章也已遭不明原因刪除。

對此，校方也在臉書上PO出「關於陽明學生校外墜樓事件之說明」，表示所幸家屬及時妥善處理，讓傷害降到最低，事發當天校長與主管已第一時間探視並提供所有必要協助。校方也說明，該名學生長期接受妥善輔導，但發生不幸是否與課業直接相關，校方正深入瞭解，各界不宜武斷定論。最後校方表示，為了尊重家屬要求保障隱私，讓學生靜養康復，也盼各界勿打擾或隨意臆測評論，首要之務是盡速康復，避免對學生及家屬造成二次傷害。（編輯：郭佩蓉）
▲陽明大學今（23）日證實有墜樓事件，不過詳情仍在調查中。（圖／翻攝自國立陽明大學
▲陽明大學今（23）日證實有墜樓事件，不過詳情仍在調查中。（圖／翻攝自國立陽明大學 National Yang-Ming University臉書）
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