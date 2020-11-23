政院治安會報終於開了！蘇貞昌：防憾事需快賞快罰展魄力

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蘇貞昌表示，為遏止不肖之徒，防範憾事發生，已完成「槍砲彈藥刀械管制條例」及「刑法」第149、150條聚眾鬥毆罪修正案。院長強調「人」與「態度」的重要性，期許相關單位精進，讓民眾免於損害，同時認為同仁表現瑕不掩瑜，不過若能進一步「經一事、長一智」、痛定思痛，痛改才能符合努力的目標、符合社會期待。
蘇貞昌說明過去因應疫情影響，治安會報暫無召開，但就治安議題已分別透過院會、專案會議共計16場，感謝同仁齊心合力，在治安及防疫方面有諸多突破及幫忙，同時也感謝地方政府配合，中央、地方多聯繫，讓治安工作做得更好。他強調，社會期待看到政府快賞快罰、信賞必罰的態度，請相關單位重視，用相關機具及機制解決問題，並讓社會看到台灣辦案的效率與魄力，這對遏止不肖之徒，能達到一定效果，讓民眾免於損害。
此外，蘇貞昌也針對刑事被告防逃機制一案表示，用老式方法動用警力24小時監控，不僅易使同仁疲勞，且不一定有效果，現在已有科技設備監控等機制，請法務部、內政部就各項配套措施儘速作為完成，如新作為尚有不足，請隨時精進。蘇貞昌說，同仁的努力政府都有看到，「工欲善其事，必先利其器」，政府會盡全力支持相關單位執行治安工作，並提供必要機具及完善機制。
針對對警政署「校園安全維護策進作為」報告，蘇貞昌指出，為防範憾事發生，最重要的因素是「人」與「態度」。巡邏不在於看到犯人、破獲犯罪，而是看到環境、預見犯罪如何防制。當員警依專業訓練與經驗判斷發現環境有所不足，如雜草過高可能有安全疑慮、監視器不足或路燈故障等情況，應及早提出，否則後果就如所謂「破窗理論」，容易引誘犯罪。
蘇貞昌強調，政府將全力支持執法同仁執行治安工作，如應修法之處，將進行修法；如應預算支援，則提供預算。他也特別感謝並肯定內政部、警政署、刑事局及法務部同仁在崗位上盡心盡力、夜以繼日執法，為治安工作而努力。