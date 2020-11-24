NOW早報／正妹不敢換iPhone 12！原因萬人朝聖：跟鬼一樣

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不少網友紛紛表示「笑死！怎麼會有這種考量」、「今年聽過不換手機最瞎的理由XD」、「有這檔事....如果跟鬼一樣也得面對呀！那是妳啊」；不過也有內行網友提到「可以設定兩組Face ID的！我素顏前後都給他設定了！誰敢說我解不開」、「兩組Face ID+1，就說蘋果很貼心XD」、「我也是設定兩組，畢竟在家耍廢也想要快速解鎖的哈哈」。
今日天氣／東北風持續影響！北台灣民眾出門記得帶把傘
今（24）日因東北風吹拂，北部及東北部天氣稍涼，中南部地區日夜溫差大，早晚也稍涼，民眾注意調整衣著；中央氣象局表示，今日依舊受東北風影響，北台灣雲多涼爽，桃園以北降雨機率高，而越靠近大台北山區、基隆北海岸、東半部，陰雨的現象越明顯，降雨並有逐漸轉向東半部的趨勢。
至於中南部地區日夜溫差大，早出晚歸的朋友可多帶件外套，避免著涼；溫度方面，今天夜間清晨各地低溫在19到22度之間，白天高溫桃園以北、宜蘭及花蓮北段約23度，北部、東部及東南部受降雨影響小的地區還是可到26、27度，中南部地區則維持28至29度。
中職／元祖一代象「勝投王」陳逸松過世 享年57歲
兄弟一代象成員陳逸松23日傳出大腸癌過世消息，享年57歲，他也在兄弟初期扛起先發重任，是元祖勝投王，退休後陳逸松擔任大理青棒、長安國中青少棒總教練，一直至今，近年來他因為身體問題，較少出現在球場，不過也有帶隊代表台灣出國參加U15賽事，培育人才功不可沒。
香閨照曝光 高嘉瑜自曝有「囤物症」、看醫生也沒用
民進黨立委「港湖女神」高嘉瑜房產爭議持續延燒，現在就連停車位也遭到質疑。日前晚間高嘉瑜在臉書發出租屋處超亂的香閨照，昨（23）日還自曝患有囤物症去求助醫生，但是也沒用。
對於租屋又貸款2000多萬房貸，引發爭議？高嘉瑜說，從大學開始工作，非常清楚租屋族辛苦的地方，租了10年之後東西那麼多，因為擔心房東不租房子，東西沒地方擺，所以才會買了房子，但是買房子之後又發現沒時間搬家、整理，只怪自己當初沒想清楚，他強調一切都是合法申報，這件事被媒體報導了一個星期實在太誇張。
邵雨薇「激裸美背」揭刺青含義 曝出道10年最大轉變
邵雨薇日前認愛吳慷仁後，一舉一動備受關注，近來她接受KAISER × DENNIS FEI「無常」時尚名人攝影展的拍攝邀約，決定秀出美背上的刺青「Dancing in the rain」，坦言這是送給自己31歲的生日禮物，同時透露出道這10年來，自己最大的轉變。
只見邵雨薇一看鏡頭，馬上就變成溫柔性感的小女人，眼神中散發出幸福的訊號，似乎是戀愛中的女人特有的魅力，她表示「Dancing in the rain」的意思為「生活不是等著暴風雨過去，而是學會在風雨中跳舞」，所要表達的精神就是轉念，「我非常喜歡這句話，因為出道10年以來，經歷過許多不如意的事，以前都會非常在意和糾結某些事情，讓自己不開心，現在會用正向的思維去看待每一件事，反而會得到想不到的好結果」。
牛津新冠疫苗傳好消息 有效率達70%、保護力達90%
進入秋冬後，新冠肺炎疫情再次蔓延，全球各地陸續傳出封城等措施。就在此時，國際間傳出令人振奮的好消息。據2.4萬名志願者試驗結果，英國牛津大學（University of Oxford）與英國藥廠阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）共同研發的代號「AZD1222」的疫苗，證實在預防新冠病毒方面，能達到70%防止人類受感染的效果。此外，接種時調整劑量，疫苗的效力最高還能達90%。
就目前的實驗數字看來，牛津疫苗的有效率比美國輝瑞（Pfizer）及莫德納（Moderna）為低，它們的有效率分別為95%以及94.5%，然而，牛津疫苗價格較美國兩大藥廠的疫苗來的便宜，保存上也更加方便，能夠迅速送至全球各地，讓廣大的民眾迅速施打疫苗。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。