拜登內閣名單曝光！拉丁裔、首位女性財長與情報總監入列
拜登內閣名單曝光！拉丁裔、首位女性財長與情報總監入列
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-24 06:29:47｜update2020-11-24 06:34:34
美國總統當選人拜登料將於明年 1 月上任，其內閣名單雛型曝光，拜登的過渡團隊 23 日證實，除了將提名前副國務卿布林肯（ Antony Blinken ）任國務卿一職外，並屬意現年 74 歲的聯準會( Fed )前主席葉倫（Janet Yellen）出任美國史上首位女性財政部長，類似的情況還有國家情報總監的女性人選，此外名單中也出現首位獲提名的拉丁裔國土安全部主管。
綜合外媒報導， 58 歲的布林肯在歐巴馬時期即擔任副國務卿和副國安顧問，與拜登關係密切，布林肯於今年 9 月出席活動時，雖然形容中國是美國在各層面上的最大挑戰，但亦認為不應與中國完全「脫鉤」，他上任後的美中關係將如何發展，也引發外界關注。分析認為，布林肯料將與被提名為國安顧問的蘇利文（ Jake Sullivan ）一同重建美國與各區盟友的關係，並重新加入《巴黎氣候協定》和伊朗核協議等國際協議。
在女性部分，傳拜登已敲定由聯準會前主席葉倫出任財政部長，希望她能以豐富的財政與金融經驗，帶領美國復甦新冠大流行後飽受衝擊的經濟。此外，中央情報局（ CIA ）前副局長海恩斯（ Avril Haines ）也被提名國家情報總監，若她們的任命都獲國會同意，將是美國史上首位女性財政部長和情報總監。
最後，拜登也不忘在內閣名單中納入多元族群，拉丁裔律師馬約爾卡斯（ Alejandro Mayorkas ）被提名為國土安全部長，他於歐巴馬時期就曾領導國土安全部轄下公民及移民服務局，執行有「夢想者計劃」之稱的「幼年抵美暫緩遣返計劃」（ DACA ）。在這之前也傳出，拜登將任命非裔女性外交官湯瑪斯-葛林斐德（ Linda Thomas-Greenfield ）擔任駐聯合國大使。
雖然提名都還需等國會通過，但從前述內閣名單不難看出，拜登團隊致力於恢復士氣，並實現籌組多元化內閣的承諾；同時人選背景也傳遞專業和穩健的訊息，將從內政、外交、經濟全方面修復美國。