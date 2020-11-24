認輸了？總務署通知拜登團隊正式交接　川普推文吸關注　

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認輸了？總務署通知拜登團隊正式交接　川普推文吸關注　

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-11-24 07:52:06｜update2020-11-24 08:12:55

▲外媒引述消息，指出美國總務署已通知拜登團隊可展開正式交接程序。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲外媒引述消息，指出美國總務署已通知拜登團隊可展開正式交接程序。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
美國總統大選膠著 3 週，結果似乎逐漸確定。根據美國媒體報導，美國聯邦總務署已經通知總統當選人拜登，將正式啟動政權過渡程序，川普則在推特上聲稱，抗爭會繼續，但會為了國家利益指示團隊「做該做的事」。雖然絕口不提敗選，但外界也懷疑川普是否已釋出默認拜登勝選的訊號。
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根據《 CNN 》引述信件報導，負責交接與權力過渡的美國總務署( GSA )，其署長墨菲（ Emily Murphy ）於 23 日下午發信，已通知總統當選人拜登，川普政府已準備好開始正式過渡進程。
墨菲並在信中強調，自己是根據法律和現有事實獨立做出決定，沒有受到任何直接或間接來自政府的壓力，也沒有收到任何推遲決定的指示。

根據有關規定，在墨菲認可拜登勝選後，將允許現任政府和新任政府團隊合作，資料獲取管道暢通，同時提撥數百萬美元經費以利交接。

在這之前，密西根州剛正式認證了拜登於該州勝選的結果，喬治亞州也已於上週五證實重新點票仍由拜登獲勝。

現任總統川普也在消息出來後不久發布推文，感謝墨菲的工作，雖然仍暗示墨菲和其家人有受到威脅並強調會繼續抗爭，但川普還是打下：「為了國家的最佳利益，我建議艾蜜莉（墨菲）和她的團隊根據最初的規則做該做的事，而我也會告知我的團隊做同樣的事。」
▲川普於推特上發文，雖然不忘強調會繼續抗爭，但也聲稱會做該做的事，被認為是默認拜登勝選的事實。（圖／擷取自川普推特）
▲川普於推特上發文，雖然不忘強調會繼續抗爭，但也聲稱會做該做的事，被外界推測是否默認拜登勝選的事實。（圖／擷取自川普推特）
 
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