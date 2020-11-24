馬國女大生遇害！家屬要台國賠 「不判極刑」將爭取引渡
馬國女大生遇害！家屬要台國賠 「不判極刑」將爭取引渡
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-24 07:58:57｜update2020-11-24 07:59:04
24歲的馬來西亞籍女大生來台就讀大學，上月底遭兇嫌梁育誌殺害，死者家屬昨（23）日召開記者會，表示已透過台灣律師公會全國聯合會理事長林瑞成要求國賠，希望對梁男判以死刑，否則將透過馬國司法程序，爭取引渡罪犯。
據《馬來西亞東方日報》、《光明日報》媒體報導，死者女大生父母在律師葉海量陪同下，於女兒母校「衞理畢理學院」（Methodist Pilley Institute）召開記者會，指出已在台灣提出3項訴訟，包括11月3日提出死亡民事訴訟（按中華民國民事法假扣押522條第1項）、11月12日提出死亡刑事訴訟及犯罪被害人補償。葉海量指出，蔡英文給死者家屬的道歉信內容，其中提及「因為我們的疏失，讓您們失去愛女」，他們認為這段話代表蔡英文承認是台灣的疏忽讓鍾女遇害，「這意味台灣在民事和刑事上沒有被推諉的任何理由」。
而梁育誌用繩索拉走鍾女並勒斃就是「蓄意致死」，無教化可能，「擁有精神問題的人是不會有預謀、心思縝密、謊話連篇的行為模式」，既然蔡英文已承認是台灣的疏失，那希望台灣檢調機構的審判以極刑（死刑）為標準，「來符合馬來西亞人民、家屬及台灣社會的要求和意願」。
葉海量透過媒體向台灣司法部門喊話，倘若台灣不能滿足要求，家屬將毫不猶豫、不惜一切代價，透過馬國司法程序提出引渡罪犯，「馬來西亞政府必須追究這個凶殺案，來保護馬來西亞子民的生命和財產。」另外，因台南警方疑有吃案嫌疑，葉海量已指示林瑞成律師跟進案情發展，懇求確保解剖、驗屍報告程序都能如實呈報，並希望能在1個月內收到檢驗報告書，葉海量重申，蔡英文總統承認鍾女遇害，是台灣當局疏忽造成；台南警方受理女大生報案，卻未依規定開立報案三聯單；案發後區公所緊急修復路燈照明等一連串疏忽，足以構成台灣當局賠償證據。（編輯：張嘉哲）